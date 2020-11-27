Пятилетнему Павлу вновь нужна наша помощь: на пути в Эстонию ему стало плохо

Страдающий от лимфомы пятилетний Павел, который был на пути из Германии в Эстонию, чтобы продолжить тут необходимое лечение, к сожалению, попал в отделение интенсивной терапии Франкфурта, сообщает Детский фонд Клиники ТУ.
Когда его состояние улучшится, за счет Эстонской больничной кассы пошлют за ним медицинский транспорт. Все расходы, связанные с неотложной медицинской помощью, оплатят на основании европейской страховой карточки, но все другие расходы, связанные с пребыванием в Германии, лягут на плечи семьи.
Детский фонд с помощью своих замечательных жертвователей поддержал Павла с оплатой первоначальных лечебных счетов от университетской клиники Дюссельдорфа на сумму 50 000 евро, вдобавок оплатили проживание Павла с мамой в Дюссельдорфе. Ради помощи Павлу семья использовала и свои накопления: только для постановки диагноза пришлось заплатить более 10 000 евро.
Позавчера вечером был Павел с мамой на пути из Дюссельдорфа в Тартускую университетскую клинику, но при посадке на самолет Франкфурт - Таллинн состояние Павла стало критичным и ему вызвали скорую помощь. Сейчас, к счастью, состояние Павла стабильное, он находится на лечении в палате интенсивного отделения университетской клиники Франкфурта.
Держим кулачки за маленького мужественного Павла, чтобы его состояние улучшилось и он смог продолжить лечение дома, в Тартуской клинике, где его лечение будет покрыто страховкой.
Павлу можно помочь, позвонив на благотворительные номера Детского Фонда, и выбранная вами сумма добавится к вашему ежемесячному счету. Для пожертвования подходящей вам суммы надо позвонить на соответствующий благотворительный номер:
позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро
позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро
позвонив на 9005500, пожертвуешь 50 евро.
Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счет Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении „Pavel“
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607