Видео ⟩ Организатор протеста: польза от маски составляет максимум пять процентов

В пятницу на площади Вабадузе состоялась акция против ношения масок и других ограничений, связанных с пандемией. Организатор акции Уильям Коваль себя экспертом не считает, но и не считает проведение мероприятия ошибкой.
За минувшие сутки умерло пять человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Коваль же не считает безответственным проведение мероприятия. «Вам не кажется, что немного безответственно применять данные меры, когда люди скатываются в депрессию, совершают самоубийство, лишаются предприятий, остаются бездомными, лишаются всего в жизни. Все начало расти в геометрической прогрессии. Разве это не безответственно?» - спрашивает Коваль.
Коваль однако согласился с тем, что инфицирование людей на протесте не исключено: «Всё может случиться, да. Люди могут заболеть где угодно, я не могу точно сказать, где кто заболел и что делает. Я отвечаю за свою жизнь и свои слова, что делаю я. И я согласен отвечать за это. Я имею в виду, что если кто-то заболеет, мне очень жаль всех людей, которые умирают, неважно в результате чего. Мне очень жаль. Мне жаль детей, которые страдают от домашнего насилия, мне жаль всех. Мое сердце со всеми».
На вопрос, считает ли Коваль себя экспертом, он ответил, что так не думает, но и не считает неправильным собирать людей на протестах. «Как хорошо маски сдерживают вирус? Я слушаю информацию от независимых ученых», - добавил он.
Организатор акции считает, что при правильном ношении маски, если бы все в мире носили маску, то максимальная польза составила бы пять процентов. По его словам «ношение тряпки на лице» вредно для людей, поскольку при выдохе мы выделяем самые опасные вещества. «Они также выделяются с мочой и калом, но больше всего через дыхание», - уверенно заявляет Коваль.