Машина зацепила и протащила по дороге двухлетнего ребенка

В 22.40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярнумаа в Синди, где восьмилетний ребенок по распоряжению матери завел греться автомобиль Volvo S80, который другой водитель при парковке оставил на передаче.

Машина стала двигаться и мальчик выпрыгнул из нее. На пути двигавшегося автомобиля оказался двухлетний ребенок, которого машина протащила примерно семь метров. Автомобиль проехал еще примерно 50 метров и врезался в дерево. Попавший под машину ребенок был доставлен в Пярнускую больницу.

Также вчера в Пярнумаа в 21.26 произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего: в поселке Пайкузе на остановке «Линнурийги» 16-летнего подростка сбил автобус номер 40, из которого он ранее вышел. По словам пешехода, управлявший автобусом 61-летний мужчина после начала движения резко дернулся в сторону обочины дороги, подросток получил удар в плечо и упал в кювет. Пострадавший вместе с родителями обратился в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.