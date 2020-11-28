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Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы". Западные разведслужбы считали его руководителем иранской ядерной программы.

В субботу утром президент Ирана Хасан Роухани в заявлении, переданному по государственному телевидению, обвинил в убийстве ученого Израиль.

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти, - сказал он. - Его мученическая смерть не остановит наши достижения".

В пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство "актом государственного террора", а советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прямо обвинил в убийстве Израиль.

Агентство Рейтер сообщало, что офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказывается комментировать сообщения о покушении. От комментариев также отказалось министерство обороны США.

В 2010-2012 годах четверо иранских ядерных экспертов были убиты. Тегеран также обвинял в их гибели Израиль, но доказательств этому нет.

Фахризаде, профессор атомной физики университета имени имама Хусейна и советник министерства обороны Ирана, несколько лет назад также пережил неудачное покушение.

В 2014 году один из западных дипломатов заявил агентству Рейтер: "Если Иран в какой-то момент захочет направить [обогащение урана] на военные цели, Фахризаде будет известен как отец иранской бомбы".

Иран всегда настаивал, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, заявил, что Тегеран оставляет за собой право "принимать все необходимые меры для защиты своего народа и его интересов".

В свою очередь Гутерриш призвал к сдержанности и заявил о необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, пишет Рейтер.

Что случилось во время покушения?

Иранское министерство обороны описало обстоятельства убийства так: "Вооруженные террористы напали на автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, глава отдела нашего министерства по исследованиям и инновациям. После столкновения между террористами и его охраной Фахризаде получил тяжелые ранения и был срочно отправлен в больницу. К сожалению, усилия медиков по спасению его жизни не увенчались успехом и несколько минут назад он скончался".

На месте нападения EPA Фахризаде был ранен в результате нападения и умер в больнице

По данным иранских СМИ, по ученому, который находился в машине, был открыт огонь из огнестрельного оружия.

Агентство Фарс ранее сообщало о взрыве автомобиля в городе Абсард неподалеку от Тегерана, где был убит Фахризаде. Как рассказали свидетели происшествия, "были убиты три или четыре человека, которых называли террористами".

Как считает обозреватель Персидской службы Би-би-си Джияр Гол, убийство Фахризаде - тяжелый удар для иранских спецслужб, которым было поручено его охранять. По его словам, некоторые в Иране даже считают, что покушение могли осуществить сотрудники иранских сил безопасности, работающие на разведку Израиля и западных стран.

"Провокация войны"

Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в "Твиттере": "Сегодня террористы совершили убийство ведущего иранского ученого. Этот трусливый акт - с серьезными свидетельствами роли Израиля - показывает, что его виновники делают все возможное для развязывания войны".

Глава Корпуса стражей исламской революции - элитного подразделения иранской армии - пообещал отомстить за убийство Фахризаде.

Reuters В 2018 году Нетаньяху говорил о Фахризаде как о руководителе тайной программы "Амад"

Военный советник аятоллы Хаменеи Хоссейн Дехган заявил о причастности к убийству Израиля с еще большей уверенностью. "В последние дни политической жизни своего... союзника [проигравшего президентские выборы президента США Дональда Трампа] сионисты пытаются усилить давление на Иран и развязать полномасштабную войну", - написал Дехган.

Сам Трамп убийство иранского физика пока не комментировал, однако ретвитнул сообщение израильского журналиста Йоси Мельмана, в котором тот среди прочего пишет: "[Фахризаде] возглавлял секретную военную программу Ирана, и в течение многих лет его искал "Моссад". Его смерть - важнейший психологический и профессиональный удар для Ирана".

Mohsen Fakhrizadeh has been assassinated in Damavand, east of Tehran according to reports in Iran. He was head of Iran’s secret military program and wanted for many years by Mossad. His death is a major psychological and professional blow for Iran. — Yossi Melman (@yossi_melman) November 27, 2020

Кем был Мохсен Фахризаде?

Британская газета Daily Mail в январе 2020 года писала, что израильской разведке удалось добыть документы, якобы подтверждающие, что Иран с 2002 года пытался разработать ядерное оружие, и на одном из них была пометка "в верхнем левом углу", сделанная рукой Мохсена Фахризаде.

"Запомните это имя: Фахризаде", - сказал в 2018 году Нетаньяху, назвав его руководителем секретных проектов минобороны Ирана.

Мохсен Фахризаде Reuters Фотография Мохсена Фахризаде была размещена на официальном сайте верховного лидера Ирана

Фахризаде - самый известный ядерный физик Ирана, он также был высокопоставленным офицером Корпуса стражей исламской революции.

New York Times сравнивала его (требуется подписка) с Робертом Оппенгеймером - физиком, который в годы Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом по созданию американского ядерного оружия.

Он был профессором физики и, согласно сообщениям, возглавлял "Проект Амад" - тайную программу, которая была начата в 1989 году и направлена на создание ядерной боеголовки для баллистических ракет.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), программа была свернута в 2003 году. Однако сотрудники МАГАТЭ долгое время пытались поговорить с Фахризаде в рамках своего расследования иранской ядерной программы.

Подозрения, что Иран использует свою ядерную программу для создания оружия, заставили ЕС, США и ООН ввести жесткие санкции против Тегерана, это произошло в 2010 году. В 2015 году Иран договорился с шестью крупными государствами - США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией - об ограничении ядерной программы в обмен на смягчение санкций.

Против этой сделки всегда выступал Израиль, и в мае 2018 года Трамп заявил о выходе из нее. После этого Иран перестал соблюдать условия соглашения, и в ноябре этого года МАГАТЭ заявило, что Иран накопил в 12 раз больше обогащенного урана, чем было разрешено в соответствии с документом.

Тем временем отношения между США и Ираном продолжали ухудшаться. В январе в результате удара американского беспилотника был убит главный иранский военный стратег - генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. В ответ Иран нанес несколько воздушных ударов по военным базам США в Ираке, а затем по ошибке сбил украинский "Боинг", приняв его за американскую крылатую ракету.

Однако избранный президент США Джо Байден пообещал возобновить переговоры с Ираном после своего вступления в должность в январе 2021 года.

Анализ

Пол Адамс, обозреватель Би-би-си:

"Нет сомнений в том, что Мохсен Фахризаде был одним из важнейших ядерных физиков Ирана. МАГАТЭ и западные разведслужбы говорили о нем многие годы, подозревая, что именно он - главное действующее лицо тайной иранской программы по созданию ядерного оружия.

Ядерная электростанция в Иране Reuters Иран настаивает, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели

Фахризаде руководил отделом министерства обороны Ирана по исследованиям и инновациям, а значит, оставался важнейшей фигурой. И именно поэтому два года назад Биньямин Нетаньяху призывал "запомнить его имя".

После того, как Иран прекратил соблюдать соглашения 2015 года (в ответ на решение Трампа о выходе из ядерной сделки), страна стала быстро накапливать запасы низкообогащенного урана - и обогащать его до более высоких уровней, ранее запрещенных по условиям договора.

Иранские чиновники всегда утверждали, что эти шаги можно пересмотреть, однако достижения в области научных исследований и разработки откатить намного сложнее.

"Мы не можем вернуться назад", - заявил недавно бывший представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Солтани.

Если Мохсен Фахризаде действительно играл настолько важную роль, как об этом говорит Израиль, его могли убить те, кто пытается притормозить значительный ядерный прогресс Ирана.