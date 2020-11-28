Трубочист - не человек-паук, а профессионал с пылесосом

Собственник частного дома с печным отоплением или камином имеет право самостоятельно чистить дымоход в своем доме, однако закон обязывает не реже раза в пять лет обращаться к услугам профессионального трубочиста, обладающего соответствующим квалификационным свидетельством. Председатель правления Союза печников Эстонии трубочист Александр Любаев и Яанус Ваарику, руководитель по продажам производящей модульные дымоходы компании Schiedel, рассказали об основных ошибках, которые люди совершают при чистке дымохода.
То, что раз в пять лет в частный дом необходимо вызывать трубочиста, не означает, что все это время дымоход можно не чистить. При круглогодичном отапливании дровами отопительные установки и дымовые каналы следует чистить дважды в год, а использующиеся сезонно отопительные системы – один раз в году. Газовые отопительные устройства и отопительные устройства, работающие на жидком топливе, требуют чистки не реже раза в год. Уход за отопительными системами, однако, не ограничивается только чисткой дымохода – безо всяких исключений перед началом каждого отопительного периода необходимо проверять, в каком состоянии находятся отопительные установки: печи, плиты, камины и котлы центрального отопления.
Труднодоступные места чистятся спустя рукава
По словам Александра Любаева, у которого есть квалификационные свидетельства трубочиста и печника, самой распространенной ошибкой при самостоятельной чистке дымохода является посредственное качество работ. «Во-первых, под чисткой дымохода подразумевается не только чистка самой трубы, в этом-то ничего особенно сложного нет, – говорит Любаев. – Почистить необходимо отопительную систему целиком, а также отопительные установки – печи, плиты, теплые стены. Там много закутков, с чисткой которых многие не справляются. Если человек говорит, что четыре года чистил дымоход сам, то я по опыту знаю, что работа займет у меня в 1,5–2 раза больше времени, чем если бы он каждый раз обращался к специалисту».
Трубочисты отмечают, что часто недостаточно тщательно оказываются почищены всевозможные узлы: переходы, места соединения отопительных установок и дымовых каналов, колена и т. п. «Если канал изгибается, нормально его можно очистить только при помощи специальной метлы, совершая конкретные движения, – объясняет Любаев. – Также случалось, что сажу из люка для сажи человек, конечно, достает, но не замечает, что значительное ее количество прилипло в канале над люком и образовался засор. Такие ошибки в чистке дымохода представляют большую опасность, поскольку могут привести к возгоранию сажи и, если труба кирпичная, огонь может вырваться через трещины наружу. Также при возгорании сажи помещение может наполниться угарным газом, который представляет прямую угрозу жизни».
Используются инструменты, которые могут повредить трубу
Яанус Ваарику, руководитель по продажам производителя дымоходов Schiedel, говорит, что еще одна распространенная ошибка – чистка современных металлических дымоходов металлическими же щетками, тогда как в их случае нужно использовать щетки из пластика. «Обычная стальная щетка будет оставлять царапины на внутренней поверхности дымовода, из-за чего снизится устойчивость металла к ржавлению и конденсату, что приведет к сокращению срока службы трубы, – подчеркивает Ваарику. – То же касается и дымоходов из керамических блоков и блочных дымоходов из вулканической пемзы со стальными элементами (из стали могут быть выполнены, например, заслонка или труба колпака) – для их чистки также нельзя использовать стальную щетку».
Неспециалисты также могут забывать, что в чистке нуждается и система удаления конденсата, если таковая установлена на дымоходе. «Особенно важно, чтобы чистым и не забитым был патрубок сборника конденсата, поскольку оседающая там зола и отходы горения могут создавать препятствие для отвода кислотной воды», – подчеркивает Ваарику.
«Часто за услугами профессионального трубочиста обращается хозяйка дома, поскольку по опыту знает, что благодаря тому, что в арсенале специалиста имеется пылесос для золы, грязи после чистки дымохода остается гораздо меньше, чем когда этим занимается экономный хозяин, – рассказывает Александр Любаев о своей работе. – Если дымоход и вся отопительная система чистые, то и топлива для обогрева помещений требуется меньше. Топка сухими дровами очень экологична и благоприятно скажется на экологическом следе каждого, но люди часто пихают в очаг всевозможный мусор – упаковку от продуктов, глянцевые журналы, предметы гигиены. Попадали в огонь даже виниловые пластинки, до того, как снова стали популярны. Из-за содержащихся в таком «топливе» нефтепродуктов и прочих химических соединений на стенках дымохода образуется клейкий огнеопасный слой. Кроме того, эти химические соединения попадают в атмосферу, а мы дышим этим воздухом».
Осмотр всей системы от печной дверцы до оголовка дымохода
Обладатель квалификационного свидетельства трубочиста не только почистит дымоход, но и осмотрит всю отопительную систему – от печной дверцы до оголовка дымохода – и выдаст акт о техническом состоянии.
Это важный документ, который обязательно следует сохранить, ведь при возгорании, причиной которого стала отопительная система, его попросит предоставить страховая компания. Если акта нет, то страховщик может уменьшить размер страхового возмещения или даже отказаться его выплачивать.
Следует учитывать, что в многоквартирных и рядных домах самостоятельно чистить отопительные системы запрещено – это обязательно должен делать раз в год профессиональный трубочист.
Самостоятельная чистка дымохода заставляет задуматься о безопасности кровли
Несмотря на все минусы самостоятельной чистки дымохода, есть у этого и положительная сторона. «Бывали случаи, когда собственники, мягко говоря, расслабленно относились к требованию установки конструкций защиты, полагая, видимо, что в свободное от работы время трубочист подрабатывает человеком-пауком. Попытка самостоятельно почистить дымоход обычно заставляет человека задуматься, – говорит Яанус Ваарику. – Требования пожарной безопасности обязуют собственника здания обеспечить безопасный доступ к дымоходу в любое время года, в противном случае трубочист имеет право отказаться выполнять работу. Новый дом без элементов безопасности кровли может в принципе не получить разрешения на эксплуатацию, если Спасательный департамент откажется согласовывать объект».
Рядом с дымоходом следует установить мостик, к которому можно добраться от свеса крыши или мансардного окна по кровельной либо приставной лестнице. Рекомендуется также установить поблизости от дымохода страховочный крюк. Кровельный мостик же должен быть установлен на расстоянии не более 1,2 м от верхнего края дымохода. Дымоход также должен быть оборудован снегозадержателем. Предпочтение следует отдавать элементам безопасности, произведенным или рекомендованным производителем использованного в конкретном случае кровельного покрытия, поскольку в таком случае можно быть уверенным, что они подойдут идеально.