Трубочист - не человек-паук, а профессионал с пылесосом

То, что раз в пять лет в частный дом необходимо вызывать трубочиста, не означает, что все это время дымоход можно не чистить. При круглогодичном отапливании дровами отопительные установки и дымовые каналы следует чистить дважды в год, а использующиеся сезонно отопительные системы – один раз в году. Газовые отопительные устройства и отопительные устройства, работающие на жидком топливе, требуют чистки не реже раза в год. Уход за отопительными системами, однако, не ограничивается только чисткой дымохода – безо всяких исключений перед началом каждого отопительного периода необходимо проверять, в каком состоянии находятся отопительные установки: печи, плиты, камины и котлы центрального отопления.

Труднодоступные места чистятся спустя рукава

По словам Александра Любаева, у которого есть квалификационные свидетельства трубочиста и печника, самой распространенной ошибкой при самостоятельной чистке дымохода является посредственное качество работ. «Во-первых, под чисткой дымохода подразумевается не только чистка самой трубы, в этом-то ничего особенно сложного нет, – говорит Любаев. – Почистить необходимо отопительную систему целиком, а также отопительные установки – печи, плиты, теплые стены. Там много закутков, с чисткой которых многие не справляются. Если человек говорит, что четыре года чистил дымоход сам, то я по опыту знаю, что работа займет у меня в 1,5–2 раза больше времени, чем если бы он каждый раз обращался к специалисту».

Трубочисты отмечают, что часто недостаточно тщательно оказываются почищены всевозможные узлы: переходы, места соединения отопительных установок и дымовых каналов, колена и т. п. «Если канал изгибается, нормально его можно очистить только при помощи специальной метлы, совершая конкретные движения, – объясняет Любаев. – Также случалось, что сажу из люка для сажи человек, конечно, достает, но не замечает, что значительное ее количество прилипло в канале над люком и образовался засор. Такие ошибки в чистке дымохода представляют большую опасность, поскольку могут привести к возгоранию сажи и, если труба кирпичная, огонь может вырваться через трещины наружу. Также при возгорании сажи помещение может наполниться угарным газом, который представляет прямую угрозу жизни».

Используются инструменты, которые могут повредить трубу

Яанус Ваарику, руководитель по продажам производителя дымоходов Schiedel, говорит, что еще одна распространенная ошибка – чистка современных металлических дымоходов металлическими же щетками, тогда как в их случае нужно использовать щетки из пластика. «Обычная стальная щетка будет оставлять царапины на внутренней поверхности дымовода, из-за чего снизится устойчивость металла к ржавлению и конденсату, что приведет к сокращению срока службы трубы, – подчеркивает Ваарику. – То же касается и дымоходов из керамических блоков и блочных дымоходов из вулканической пемзы со стальными элементами (из стали могут быть выполнены, например, заслонка или труба колпака) – для их чистки также нельзя использовать стальную щетку».