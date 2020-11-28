Скидки в магазинах: покупатели боятся народного гнева

Аркадий не захотел называть свою фамилию, поскольку опасается, что если он идет в магазин во время скидочных акций и потом его фамилия будет опубликована в газете, то на него может обрушиться лавина гнева. Он пришел в магазин с женой, и у них была только одна цель - купить для дочери принадлежности для рисования: мольберт, масляные краски, акрил и кисти.

У больших семей меньше возможностей

«Из-за коронавируса общество поделилось на две части: одни сидят дома, другие нарушают правила», - объясняет Аркадий.

Он несколько раз подчеркнул, что придерживается правил: общественным транспортом не пользуется, ходит в магазин только при необходимости, и не ходит на дни рождения. Перед тем, как прийти на распродажу, он несколько раз продумал, стоит ли идти за дорогими художественными принадлежностями, которые сейчас по скидке.

«Но если у тебя большая семья? Что тогда делать?» - задается он вопросом.

Черная пятница в Ülemiste. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Безответственно организовывать кампании и призывать людей собраться вместе», - сказал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно за два дня до скидочной кампании Черная пятница. Ланно объяснил, что с весны есть опыт, что будет, если люди побегут за товарами по скидке — тогда в Тарту была организована большая распродажа в спортивном магазине Sportland. «Я призываю все магазины подумать, важнее ли прибыль того, что происходит в нашей сети больниц».

Но стоит ли осуждать людей, которые хотят купить более дешевые вещи во время скидок?

«Мы не должны немедленно навешивать ярлыки на человека, если он поступает иначе, чем я», - ответила профессор вирусологии, глава ученого совета Ирья Лутсар. Она также подчеркнула, что все предупреждения, данные советом, Департаментом здоровья и правительством, не предназначены для того, чтобы кто-то чувствовал себя плохо или кого-то стали ненавидеть. Хотя Лутсар также считает, что Черную пятницу и другие распродажи следует проводить в интернете.

Министр народонаселения Рийна Сольман («Отечество») сказала, что ни на кого не следует смотреть свысока, заботливое общество скорее заметит и поможет. «Людей всегда можно в вежливой форме призвать соблюдать правила и вести себя разумно», - пояснила Сольман.

«Я прекрасно понимаю, когда человеку нужно купить зимние сапоги, и если он живет от зарплаты до зарплаты, то 30 евро - это очень большая экономия», - сказала Ирья Лутсар. Она также отметила, что переживала такое в жизни, когда денег было мало, и поэтому понимает всех, кому нужно пойти в магазин во время скидок.

Лутсар рекомендует во время распродаж держать с другими дистанцию, не стоит залезать друг друга на головы, чтобы заполучить последнюю скидочную футболку.

«Не разгуливайте от одной полки к другой, - советует Лутсар. - Если вам нужен пылесос, не стоит крутиться возле стиральных машин».

Перед походом в магазин, стоит составить список того, что надо купить.

Скудное золотое время торговцев

В прошлом году в Черную пятницу торговый центр Ülemiste посетили 33 000 человек. К 19 часам вчерашнего дня Ülemiste посетила 21 000 человек, а директор торгового центра Гуйдо Пярнитс предположил, что к закрытию в общей сложности придут 24 000 посетителей. «В настоящее время люди посещают торговые центры значительно реже в рамках любой кампании», - сказал он.

Черная пятница в Ülemiste. ФОТО: Mihkel Maripuu

По словам Рийны Сольман, сейчас всем тяжело. «Торговцы пытаются выжить и семьи приобретают теплую одежду до наступления сильных морозов», - сказала министр.

По словам главы Союза торговцев Неле Пейл, пример Ülemiste довольно типичный. «Число посетителей уменьшилось и людей довольно мало», - сказала она. По ее словам, декабрь и ноябрь — очень важны для торговцев, поскольку в это время покупается товаров гораздо больше, чем в другие месяца.