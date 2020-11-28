Сб, 28.11.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • На рынке недвижимости появились вернувшиеся из-за границы эстоноземельцы

На рынке недвижимости появились вернувшиеся из-за границы эстоноземельцы

Выбор объекта для покупки. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Разразившийся весной коронакризис заставил многих проживающих за границей эстоноземельцев задуматься о возвращении домой. Многие уже действуют в этом направлении. Число этих людей увеличилось и на рынке недвижимости, передает Kodustiil со ссылкой на City24.

Среди клиентов, покупающих жилье, все чаще встречаются семьи, которые от пяти до двадцати лет жили за пределами Эстонии. Поразительно: хотя о своем возвращении они задумывались и раньше, разразившаяся весной пандемия стала для этого решающим толчком.

Основными причинами возвращения являются: больше свобод во время кризиса и в последующий период, хорошая школьная система, более короткие расстояния от пункта А до пункта Б, нетронутая природа, более чистая еда и более дешевая недвижимость.

Самыми распространенными странами, из которых возвращаются эстонцы, являются государства с самой высокой заболеваемостью  Covid-19 и самыми строгими ограничениями для нормальной жизни. Возвращаются из Швеции, Великобритании, Испании, Греции, Италии и Дании.

Как правило, вернувшаяся семья покупает новое жилье на условиях полного самофинансирования и не нуждается в ссуде. Многие возвратившиеся сначала снимают квартиру, чтобы спокойно и обдуманно выбрать себе будущее жилье.

Как долго будет продолжаться эта тенденция, во многом будет зависеть от того, как долго будет распространяться коронавирус и насколько закрытыми останутся страны, из которых вернулись эти люди. Однако не все сжигают за собой мосты. По словам клиентов, их заграничное жилье ждет лучших времен и, пока хозяева находятся в Эстонии, приносит им доход от сдачи внаем.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back