На рынке недвижимости появились вернувшиеся из-за границы эстоноземельцы

Среди клиентов, покупающих жилье, все чаще встречаются семьи, которые от пяти до двадцати лет жили за пределами Эстонии. Поразительно: хотя о своем возвращении они задумывались и раньше, разразившаяся весной пандемия стала для этого решающим толчком.

Основными причинами возвращения являются: больше свобод во время кризиса и в последующий период, хорошая школьная система, более короткие расстояния от пункта А до пункта Б, нетронутая природа, более чистая еда и более дешевая недвижимость.

Самыми распространенными странами, из которых возвращаются эстонцы, являются государства с самой высокой заболеваемостью Covid-19 и самыми строгими ограничениями для нормальной жизни. Возвращаются из Швеции, Великобритании, Испании, Греции, Италии и Дании.

Как правило, вернувшаяся семья покупает новое жилье на условиях полного самофинансирования и не нуждается в ссуде. Многие возвратившиеся сначала снимают квартиру, чтобы спокойно и обдуманно выбрать себе будущее жилье.