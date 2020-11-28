Рождество в Тарту: жителей и гостей города ждут праздничные мероприятия

В нынешнем году в Тарту на Ратушной площади не будет обычных многолюдных мероприятий, таких как воскресное зажжение свечей Адвента и зимний праздник танца. Однако 12 декабря состоится традиционная рождественская ярмарка, торговцы которой расположатся рассредоточено на улице Кюйни.

В Городке Света, состоящем из 18 домиков, крутится карусель с фигурками зверей и можно зайти в тот или иной стеклянный павильон, например, чтобы купить пипаркооки, вафли и горячий чай, полежать на соломе, посмотреть программу фильмов или понаблюдать за хлопотами куриной семьи.

В создании светлой, сказочной рождественской атмосферы в этом году принимают участие также Эстонский национальный музей и театр «Ванемуйне». В одном домике устанавливают интерактивную световую инсталляцию декораторы третьего курса Тартуской художественной школы.

Для литературных выступлений на этот раз получат в свое распоряжение один стеклянный павильон писатели и поэты. Инициатива, отмечающая пятилетие Тарту как литературного города ЮНЕСКО, с 1 декабря приведет на ратушную площадь представить свое творчество свыше двадцати литературных гостей со всей Эстонии.

О светлости и красоте периода Адвента на Ратушной площади в часы работы Городка Света будет напоминать гнездо птицы души. Это место, куда можно принести свое самое сокровенное желание.

Как обычно, в нарядно украшенном центре города можно будет покататься на санях или пони, и время от времени будут радовать глаз танцы со огнем или театральные выступления. Кроме того, между стеклянными павильонами можно насладиться уютным двориком с потрескивающим живым огнем.

В первый Адвент вокруг фонтана «Целующиеся студенты» откроется каток площадью свыше 100 квадратный метров, где можно будет под звездным небом из светящихся гирлянд кататься на коньках до 17 февраля. Пользование катком для всех бесплатно, а в павильоне рядом с ним можно взять напрокат коньки. Часы работы катка Пн.–Ср. 15–22; Чт. – Пт. 12 – 22 (12–15 в приоритетном порядке бронирования школ) и Сб.–Вс. 10 – 22.

Городок Света открыт с 29 ноября по 10 января 9–21.

Торговцы находятся в кафе Городка Света Пн.–Пт. 17–21 и Сб.–Вс. 11–21.

Кафе катка открыто Пн.–Пт. 16–21, Сб.–Вс. 10–21.

В связи с ограничениями на собрания, обусловленными распространением коронавируса, в этом году предлагают тартусцам и гостям города проводить время на Ратушной площади рассредоточено и получить радость от свежего воздуха и рождественской атмосферы.