Тоом: дискуссия о правах однополых пар демонстрирует градус ханжества в нашем обществе

Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир в понедельник, 30.11, посвящен референдуму о браке и правам однополых пар. В студии собрались политики, правозащитники, активисты, а также однополые семьи.
В передаче приняла участие и евродепутат от Центристской партии Яна Тоом, которая в споре с защитниками традиционных ценностей заявила следующее:
"Если мы откроем толковые словари, то мы узнаем, что традиционная семья - это моногамный, церковный, многодетный брак. Много ли среди сторонников традиционной семьи людей, которые венчались в церкви, прожили вместе всю жизнь, умерли в один день и родили 150 детей? Я очень сомневаюсь. Даже среди идеологов партии EKRE, которые отстаивают семейные ценности, мы видим людей, которые женаты не первым браком на женщинах, которые их намного младше, мы видим брошенных детей от предыдущих браков. Вся эта дискуссия концентрируется на том, как именно люди технически занимаются сексом. Это не имеет отношения к институту брака. Это имеет отношение к градусу ханжества в нашем обществе".
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Радужная перспектива" 30 ноября в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие выпуска - Олеся Лагашина и Елена Соломина.