Эдуард Одинец: права меньшинств нельзя выносить "на колхоз"

Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир в понедельник, 30.11, посвящен референдуму о браке и правам однополых пар. В студии собрались политики, правозащитники, активисты, а также однополые семьи.
Социал-демократ Эдуард Одинец считает, что вопросы касающиеся прав меньшинств, нельзя решать посредством всенародного голосования.
"Получается, что мы говорим о праве большинства решать вопросы, касающиеся прав меньшинств. Такие вещи, которые касаются реальных прав реальных людей невозможно выносить на народное вече, на колхоз. Здесь говорили о том, что кто-то требует себе какие-то дополнительные права. Но никто не требует дополнительных прав. Требуют те же права, которые есть у других людей - вне зависимости от цвета кожи, сексуальной ориентации, родного языка и так далее", - подчеркнул Одинец.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Радужная перспектива" 30 ноября в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие выпуска - Олеся Лагашина и Елена Соломина.