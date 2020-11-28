Солман: государство ущемляет права матерей недоношенных детей

Родившийся до 28 недели ребенок считается экстремально недоношенным. При родах раньше 28 недели, матери выдается больничный лист, который гарантирует ей только 70 процентов от средней зарплаты за прошлый год. Однако согласно предложения о поправке, матери детей, родившихся так рано, должны получать свидетельство о рождении сразу после рождения ребенка, которое гарантирует им 100 процентов средней заработной платы за предыдущий год.

«Преждевременное рождение ребенка является очень тяжелым переживанием для семьи и может привести к многомесячной госпитализации. Поэтому я считаю нужным, чтобы государство обращалось с матерями, родившими ребенка раньше, чем через 28 недель, точно так же, как и с остальными роженицами. Но действующий сегодня закон допускает разницу, что несправедливо. Каждая мать, вне зависимости от сроков рождения ребёнка, должна иметь право на родильный лист и компенсацию по родам с момента рождения ребенка», - сказала министр народонаселения Рийна Солман.

В Эстонии каждый год преждевременно рождается чуть более 700 детей. Кроме материальной поддержки, Солман также хотела бы, чтобы государство предоставляло родителям таких детей, максимальную психологическую помощь.

Письменно министр Солман отправила предложения министру Кийку, которые касаются не только компенсаций матери, чей ребенок родился преждевременно, но также и случаев, когда ребенок рождается преждевременно мертвым или преждевременно живым, однако умирает до 28 недели беременности.