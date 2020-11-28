Сб, 28.11.2020
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Мартин Мельдер
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  • Опасная ситуация на дорогах: грузовик вылетел в кювет, легковушка перевернулась через крышу

Фото ⟩ Опасная ситуация на дорогах: грузовик вылетел в кювет, легковушка перевернулась через крышу

ДТП в Аудру.

ФОТО: Lilli Tölp

Как сообщает Департамент шоссейных дорог, в субботу, 28 ноября, до полудня на континентальной части страны температура преимущественно минусовая, поэтому мокрые участки дорог местами обледенели и преобладает опасность гололедицы.

Рано утром дорожное покрытие шоссе было преимущественно мокрым или влажным от реагентов. Местами идет дождь и мокрый снег. 

К сожалению, из-за скользкой дороги утром уже произошло несколько ДТП, сообщает полиция. В 8:48 поступило сообщение, что в волости Сауэ в деревне Кохату 26-летняя женщина потеряла контроль над управлением автомобилем KIA, в результате чего машина перевернулась через крышу. Пострадавшую на скорой помощь увезли в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

В это же время в Пярнумаа в Аудру в кювет выехал грузовик. В полдень его стали вытаскивать на дорогу, поэтому движение было нарушено, пишет Pärnu Postimees.

По словам дежурного пресс-секретаря Индрека Хирса, 63-летний водитель грузовика в ДТП не пострадал, но медики скорой помощи осмотрели его на месте. 

Полиция призывает водителей выбирать подходящую для дорожных условий скорость.

Днем ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди и мокрый снег, осадки наиболее вероятны на северном побережье. Температура воздуха от нуля до +3, на побережье до 5 градусов тепла.

Департамент шоссейных дорог напоминается водителям, что и при небольших околонулевых температурах изменения в ситуации дорожного движения могут быть значительными.

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