Сб, 28.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Водителей предупреждают об опасности на дорогах: уже произошло несколько ДТП

Водителей предупреждают об опасности на дорогах: уже произошло несколько ДТП

Скользкая дорога.

ФОТО: Ants Liigus

Как сообщает Департамент шоссейных дорог, в субботу, 28 ноября, до полудня на континентальной части страны температура преимущественно минусовая, поэтому мокрые участки дорог местами обледенели и преобладает опасность гололедицы.

Рано утром дорожное покрытие шоссе было преимущественно мокрым или влажным от реагентов. Местами идет дождь и мокрый снег. 

К сожалению, из-за скользкой дороги утром уже произошло несколько ДТП, сообщает полиция. В 8:48 поступило сообщение, что в волости Сауэ в деревне Кохату 26-летняя женщина потеряла контроль над управлением автомобилем KIA, в результате чего машина перевернулась на крышу. Пострадавшую на скорой помощь увезли в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

Также утром в волости Сауэ в деревне Керну в кювет вылетел грузовик, никто не пострадал. 

Полиция призывает водителей выбирать подходящую для дорожных условий скорость.

Днем ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди и мокрый снег, осадки наиболее вероятны на северном побережье. Температура воздуха от нуля до +3, на побережье до 5 градусов тепла.

Департамент шоссейных дорог напоминается водителям, что и при небольших околонулевых температурах изменения в ситуации дорожного движения могут быть значительными.

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