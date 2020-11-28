Водителей предупреждают об опасности на дорогах: уже произошло несколько ДТП

Рано утром дорожное покрытие шоссе было преимущественно мокрым или влажным от реагентов. Местами идет дождь и мокрый снег.

К сожалению, из-за скользкой дороги утром уже произошло несколько ДТП, сообщает полиция. В 8:48 поступило сообщение, что в волости Сауэ в деревне Кохату 26-летняя женщина потеряла контроль над управлением автомобилем KIA, в результате чего машина перевернулась на крышу. Пострадавшую на скорой помощь увезли в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

Также утром в волости Сауэ в деревне Керну в кювет вылетел грузовик, никто не пострадал.

Полиция призывает водителей выбирать подходящую для дорожных условий скорость.

Днем ожидается преимущественно облачная погода. Местами дожди и мокрый снег, осадки наиболее вероятны на северном побережье. Температура воздуха от нуля до +3, на побережье до 5 градусов тепла.