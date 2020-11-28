Эстонская больница попросила неместных рожениц заранее уточнять, есть ли для них место

Южно-Эстонская больница в Вырумаа объявила, что те роженицы, которые планируют приехать в больницу из-за пределов Выруского, Пылваского и Валгаского уездов, должны убедиться, что в родильном отделении больницы для них есть место, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Больница просит рожениц, перед тем, как ехать в их больницу, позвонить в родильное отделение и убедиться, что место есть. «Если свободного места нет, то мы, к сожалению, не можем вас принять», - сообщила больница.
По словам руководителя Южно-Эстонской больницы, в последнее время у рожениц за пределами Южно-Восточной Эстонии выросло желание приезжать рожать в Южно-Эстонскую больницу, поскольку в больших больницах опорных лиц или близких на роды больше не пускают. «В настоящее время роженицы Южно-Восточной Эстонии еще могут брать с собой близкого. Но мы не хотим создавать родильный туризм, наша цель - обслуживать уезды Юго-Восточной Эстонии. В ситуации с вирусом риск становится слишком большим, мы не хотим его создавать. В один день у нас здесь уже было девять родов, для нас это будет многовато. Мы готовы принимать людей из-за пределов Юго-Восточной Эстонии, но по предварительной договоренности».
Васьк добавил, что это временное изменение ситуации из-за распространения коронавируса и что жители трех местных округов могут быть уверены, что обслуживание будет продолжаться, как и прежде. «Для местных мы ничего не изменили».