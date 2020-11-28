Эстонская больница попросила неместных рожениц заранее уточнять, есть ли для них место

Больница просит рожениц, перед тем, как ехать в их больницу, позвонить в родильное отделение и убедиться, что место есть. «Если свободного места нет, то мы, к сожалению, не можем вас принять», - сообщила больница.

По словам руководителя Южно-Эстонской больницы, в последнее время у рожениц за пределами Южно-Восточной Эстонии выросло желание приезжать рожать в Южно-Эстонскую больницу, поскольку в больших больницах опорных лиц или близких на роды больше не пускают. «В настоящее время роженицы Южно-Восточной Эстонии еще могут брать с собой близкого. Но мы не хотим создавать родильный туризм, наша цель - обслуживать уезды Юго-Восточной Эстонии. В ситуации с вирусом риск становится слишком большим, мы не хотим его создавать. В один день у нас здесь уже было девять родов, для нас это будет многовато. Мы готовы принимать людей из-за пределов Юго-Восточной Эстонии, но по предварительной договоренности».