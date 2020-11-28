Европол провел беспрецедентную спецоперацию против международного наркокартеля

Как сообщили представители Европола (организации, координирующей работу полицейских служб стран-членов Евросоюза) на пресс-конференции в Гааге, в ходе операции с участием около 1000 сотрудников полиции были проведены обыски по 180 адресам. По данным Европола, это была самая крупная совместная с полицией Бразилии операция с момента подписания договора о сотрудничестве с этой страной в 2017 году.

A @Europol, junto com a @policiafederal, realizou a maior operação da história contra o tráfico de drogas entre o Brasil e a Europa. Foram contrabandeados pelo menos 45 toneladas de cocaína por ano e os ganhos giravam em torno de R$ 100 milhões de euros a cada em 6 meses pic.twitter.com/VGU6GvyPzm — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria5555) November 27, 2020

По итогам обысков, проведенных на территории южноамериканской страны, полиция наложила арест на 37 самолетов и 160 объектов недвижимости. Кроме того, в Бразилии, Бельгии и Испании полицейские конфисковали у предполагаемых преступников 37 роскошных автомобилей, а в Португалии - 12 миллионов евро наличными.