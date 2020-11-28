Нужно ли школьным учителям носить маски во время занятий?

Поскольку детский сад и школа не определены как общественные места, по мнению Департамента здоровья, воспитателям детских садов и школьным учителям не нужно носить маску во время учебных занятий, но это необходимо делать, например, во время собрания родителей.
«Если в образовательных учреждениях проводится собрание или мероприятие, в котором участвуют люди извне или родители, тогда ученики, учителя и люди, приходящие извне, обязаны носить маски», - написал Департамент здоровья в ответ на запрос муниципалитета Тюри.
Если нужно прикрыть нос и рот, вместо маски можно надеть шарф. Однако визир не заменяет маску, потому что он не закрывает должным образом нос и рот.
«Человек, выполняющий трудовые обязанности, также имеет право носить визир на работе», - уточнил Департамента здоровья в своем пояснении.