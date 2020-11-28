Сб, 28.11.2020
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Мартин Мельдер

Нужно ли школьным учителям носить маски во время занятий?

Учитель в маске.

ФОТО: Shutterstock

Поскольку детский сад и школа не определены как общественные места, по мнению Департамента здоровья, воспитателям детских садов и школьным учителям не нужно носить маску во время учебных занятий, но это необходимо делать, например, во время собрания родителей.

«Если в образовательных учреждениях проводится собрание или мероприятие, в котором участвуют люди извне или родители, тогда ученики, учителя и люди, приходящие извне, обязаны носить маски», - написал Департамент здоровья в ответ на запрос муниципалитета Тюри.

Если нужно прикрыть нос и рот, вместо маски можно надеть шарф. Однако визир не заменяет маску, потому что он не закрывает должным образом нос и рот.

«Человек, выполняющий трудовые обязанности, также имеет право носить визир на работе», - уточнил Департамента здоровья в своем пояснении.

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