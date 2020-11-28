Психолог: что говорит о вас ваша спальня?

Спальня, вне зависимости от метража, всегда отражает характер хозяина, рассказывает о его привычках, предпочтениях и потребностях.

Речь идет не только об оформлении интерьера, но и об организации пространства. Даже абсолютно одинаковые помещения можно распланировать по-разному. Как спальня может приоткрыть завесу личной жизни ее владельца и поведать о его характере и привычках, рассказывает психолог Ирина Камардина.

По способу восприятия мира люди делятся на аудиалов, визуалов и кинестетиков.

В первом случае человек познает окружающую действительность преимущественно с помощью звуков, тембра, громкости. Для визуалов наибольшее значение имеют цвет и форма. А кинестетикам проще воспринимать мир через прикосновения и ощущения.

Аудиалы предпочитают слушать в спальне тихую музыку или бормотание телевизора. Они прекрасно засыпают под шум дождя, а иногда им нужно слышать шум города, чтобы уснуть.

В интерьере их спальни обязательно есть и телевизор, и будильник с радио. А телефон, скорее всего, они не ставят на беззвучный режим.

Визуалы перед сном любят смотреть на догорающую свечу или огонь в камине. Могут без звука смотреть телевизор, читать книгу или наблюдать за рыбками в аквариуме.

У визуалов в спальне часто есть картины, множество дизайнерских штучек, чтобы рассматривать их перед сном и расслабляться.

Кинестетики предпочитают мягкую постель, приятную пижаму и пышную подушку. Они выключают свет и убирают звук, ведь для крепкого и полноценного сна им достаточно ощущений от своего тела. Именно кинестетики выбирают большую удобную кровать, в то время как другие могут довольствоваться и раскладным диваном.