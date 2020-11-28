Вы его видели? ⟩ Машина в кювете, водитель исчез: полиция ищет пропавшего 21-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения покинувшего свой дом в Ярвамаа, в городе Тюри 21-летнего Янеля-Яна Маркуса.
Янель-Ян Маркус покинул свой дом в Тюри в пятницу, 27 ноября, вечером на автомобиле. Сегодня рано утром автомобиль был найден в Вильяндимаа на шоссе Валга-Уулу в кювете. Возможно, что проезжающие мимо водители помогли молодому человеку и куда-то его отвезли.
Молодой человек спортивного телосложения и высокого роста. У него светлые короткие волосы. Уходя из дома, Янель-Ян Маркус был одет в темную одежду, он может быть в шортах.
Полиция просит тех, кто видел подходящего под описание молодого человека на шоссе, помог ему, или у кого есть другая информация о местонахождении Янеля-Яна Маркуса, сообщить об этом по экстренному номеру Центра тревоги 112.