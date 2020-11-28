Вы его видели? ⟩ Машина в кювете, водитель исчез: полиция ищет пропавшего 21-летнего мужчину

Янель-Ян Маркус покинул свой дом в Тюри в пятницу, 27 ноября, вечером на автомобиле. Сегодня рано утром автомобиль был найден в Вильяндимаа на шоссе Валга-Уулу в кювете. Возможно, что проезжающие мимо водители помогли молодому человеку и куда-то его отвезли.

Молодой человек спортивного телосложения и высокого роста. У него светлые короткие волосы. Уходя из дома, Янель-Ян Маркус был одет в темную одежду, он может быть в шортах.