Сб, 28.11.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк

Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 21-летнего молодого человека

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения покинувшего свой дом в Ярвамаа, в городе Тюри 21-летнего Янеля-Яна Маркуса.

Янель-Ян Маркус покинул свой дом в Тюри в пятницу, 27 ноября, вечером на автомобиле. Сегодня рано утром автомобиль был найден в Вильяндимаа на шоссе Валга-Уулу в кювете. Возможно, что проезжающие мимо водители помогли молодому человеку и куда-то его отвезли.

Молодой человек спортивного телосложения и высокого роста. У него светлые короткие волосы. Уходя из дома, Янель-Ян Маркус был одет в темную одежду, он может быть в шортах.

Полиция просит тех, кто видел подходящего под описание молодого человека на шоссе, помог ему, или у кого есть другая информация о местонахождении Янеля-Яна Маркуса,  сообщить об этом по экстренному номеру Центра тревоги 112.

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