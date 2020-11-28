Парадокс ⟩ Коронакризис дал толчок развитию столичного рынка недвижимости

По словам Мартина Вахтера, Таллинн - уникальный центр притяжения денежных масс. «Также из-за внутренней миграции увеличилось и количество жителей в окрестностях Тарту и Пярну, но практически во всех остальных регионах страны наблюдается отток населения», - сказал Вахтер.

«Количество жителей столицы ежегодно увеличивается на 4-5 тысяч человек за счет других уездов. Фактически каждые два года количество людей, равное населению Пайде, перемещается в Таллинн. Это поддерживает спрос на недвижимость в столице сейчас, и будет поддерживать в ближайшие десятилетия», - сказал Вахтер.

«Во многих городах Эстонии с сокращающимся населением собственники и их наследники довольно часто отказываются от своей недвижимости, потому что у нее практически отсутствует рыночная стоимость. Если пострадает вся экономика, рецессия ударит прежде всего по тем местам, которые уже сейчас испытывают трудности. Большинство рабочих мест находится в крупных городах, и молодые люди неизбежно покидают сельскую местность. Таким образом, кризис даже ускоряет урбанизацию», - считает Вахтер.

«Техника работает на полях и стоит дешевле, чем труд сельскохозяйственного рабочего. И это касается не только Эстонии. В Финляндии инфраструктура находится в гораздо лучшем состоянии, и государство инвестирует в сельские районы больше денег, но и там из провинции уезжают в большие города. В финском захолустье жилье стоит так же дешево, как и в отдаленной эстонской деревне», - объяснил Вахтер.

«Таким образом, население Таллинна скоро снова достигнет полумиллиона, а цены на недвижимость сохранятся, несмотря на все кризисы», - добавил Вахтер.