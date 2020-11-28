Будет ли польза: американская компания вывела на рынок робота-садовника

Американская компания Whirly Max представила первого в мире садового робота. На рынке уже есть различные роботизированные газонокосилки и другие машины, которые упрощают садовые работы, но еще никто не вышел на рынок с многофункциональным садовым роботом.

Садовый робот, получивший название Yardroid, выполняет несколько функций. Машина, похожая на миниатюрный танк, может самостоятельно косить газон, сдувать листья, поливать растения, уничтожать насекомых и даже охранять территорию, пишет Inceptive Mind.

Робот-садовник Yardroid. ФОТО: /Yardroid/Cover Images/Scanpix

Для полива растений у робота есть литровый резервуар для воды, подключенный к водяной пушке. Увидев цветок, страдающий от недостатка воды, робот принимается утолять его жажду. Кроме того, робот оснащен запасом удобрений, которые он при необходимости распыляет в нужном месте. Насекомые также не могут сбежать от робота, потому что он распыляет на них яд.

Yardroid также способен преодолевать небольшие препятствия и склоны. Робот может наполнять резервуар для воды самостоятельно - если рядом есть специальный водопроводный кран.

Робот-садовник Yardroid. ФОТО: /Yardroid/Cover Images/Scanpix

Робота можно украсть, но это бессмысленно: Yardroid оснащен системами GPS, а чтобы активировать машину, нужно знать пароль. Владелец может настроить робота с помощью приложения в телефоне.