Четверть членов фракции "Отечества" осуждают референдум о браке

Кийслер добавил рамку 13 ноября, Сааремяэ и Ладынская-Кубитс — сегодня. Всего во фракции «Отечества» в Рийгикогу 12 членов, пишет Postimees.

Виктория Лыданская-Кубитс на прошлой неделе пояснила, что в случае референдума о браке главы правительства уводят политику на улицу и из этого возникнет следующее проблемное место. «Как общество мы решили, что у нас демократия, то есть народ осуществляет власть через своих избранных представителей. Осуществляется это таким образом, чтобы во время выборов фактически люди голосуют по наиболее важным вопросам, для этого проводятся выборы. Воля народа на выборах заключалась в том, чтобы не вносить изменений в вопрос брака, - пояснила Ладынская-Кубитс. - Однако некоторые политики хотят проигнорировать это и выйти на улицы с одним вопросом».

Более того, Ладынская-Кубитс отмечает, что большинство людей не считает референдум о браке такой важной темой, чтобы заниматься этим сейчас (58% посланий избирателей правящему союзу: референдум о браке не является вопросом государственной важности, которым нужно заниматься в настоящее время, гласят результаты недавнего исследования Turu-uuringute AS). «Верно, у нас много других вызовов на грани кризиса», - пояснил он.

По мнению политика, в результате большинство проезжается по меньшинству. «Это создает прецедент: следующим можно взять другое меньшинство и спросить мнение большинства в их контексте. Это может зайти очень далеко», - сказала Ладынская-Кубитс, добавив, что каждый является в некотором роде меньшинством.

По ее словам, впереди очень опасная политическая игра, в результате которой государство может прийти к моральному банкротству. «Но еще не поздно сказать «нет» этой опасной игре на парламентском уровне. Я призываю депутатов парламента, будь то оппозиция или коалиция, отклонить проект референдума о браке в первом чтении. Потому что со своей страной не играют», - пояснила Ладынская-Кубитс.

Конституционная комиссия Рийгикогу в четверг по итогам внеочередного заседания в режиме видеоконференции решила передать на обсуждение в большой зал 14 декабря в первом чтении проект решения о проведении референдума (народного голосования) по вопросу о формулировке понятия «брак».