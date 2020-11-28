Представитель гей-сообщества: мы рождаемся такими

"Если говорить об этом опросе (референдуме - прим.ред.), то если EKRE и другие политики хотят его провести, пусть проводят. Но это не надо делать за мои - как налогоплательщика - средства, - подчеркнул Алвар. - Соберите, пожертвования, проведите исследование. Я думаю, это обойдется дешевле, чем два миллиона евро".