Представитель гей-сообщества: мы рождаемся такими

Новый выпуск передачи "Своя правда", который выйдет в эфир в понедельник, 30 ноября, посвящен референдуму о браке и правам однополых пар.
Представитель гей-сообщества Алвар подчеркнул, что гомосексуальность заложена в человеке природой и люди нетрадиционной ориентации рождаются такими, передает rus.err.ee.
"Если говорить об этом опросе (референдуме - прим.ред.), то если EKRE и другие политики хотят его провести, пусть проводят. Но это не надо делать за мои - как налогоплательщика - средства, - подчеркнул Алвар. - Соберите, пожертвования, проведите исследование. Я думаю, это обойдется дешевле, чем два миллиона евро".
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