Сб, 28.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Где в Харьюмаа находятся новые жилые комплексы с самыми дешевыми квартирами

ОБЗОР ⟩ Где в Харьюмаа находятся новые жилые комплексы с самыми дешевыми квартирами

Дом Kindrali.

ФОТО: City24

Рынок недвижимости в Харьюмаа гудит, как муравейник. Kodustiil решил познакомить нас с пятью новостройками, уютное гнездышко в которых могут найти и многодетные семьи, и пары солидного возраста. 

Проект Kindrali majad, цены 83 200 – 256 800 евро

Дома Kindrali majad.

ФОТО: City24

Kindrali Majad являются частью нового городка Kristiine City. Здесь предлагаются разнообразные возможности для жителей всех возрастов. Здесь есть из чего выбрать: от больших пятикомнатных апартаментов до однокомнатных студий с отдельным входом на первом этаже.

Квартал Ümera, цены 57 000 – 116 500 евро

Квартал Ümera.

ФОТО: City24

На улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ построены новые многоквартирные энергосберегающие дома, где можно найти одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При строительстве и отделке использованы высококачественные и экологически чистые материалы.

Uus-Nõmme, цены 73 900 – 195 900 евро

Uus-Nõmme.

ФОТО: City24

В новом жилом квартале, расположенном на опушке леса Харку, найдется место для семей любого возраста и размера. На выбор предлагаются от одно- до четырехкомнатных квартир с балконами. Новостройка Uus-Nõmme находится по адресу Пиллироо, 28, на границе волости Харку и Таллинна.

Tammepesa, цены 59 900 – 80 900 евро

Дома Tammepesa.

ФОТО: City24

Квартиры в квартале Tammepesa тоже подходят для покупателей всех возрастов. Жилье находится в тихом городке Сауэ всего в пяти километрах от Таллинна. В двух шестиэтажных домах 44 квартиры, большинство из которых двухкомнатные. В каждой квартире есть балкон. 

Жилой комплекс Pöörise, цены 63 000 – 135 000 евро

Жилой комплекс Pöörise.

ФОТО: City24

Дома Pöörise - это совершенно новая гармоничная среда проживания в Мустамяэ, где многоквартирные дома, детские площадки и зеленые зоны сгруппированы вокруг центральной площади. Просторные современные квартиры подходят как для большой, так и для маленькой семьи. В каждой квартире есть балкон, жильцы верхних этажей смогут похвастаться потрясающим видом на море или озеро Харку.

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