ОБЗОР ⟩ Где в Харьюмаа находятся новые жилые комплексы с самыми дешевыми квартирами

Рынок недвижимости в Харьюмаа гудит, как муравейник. Kodustiil решил познакомить нас с пятью новостройками, уютное гнездышко в которых могут найти и многодетные семьи, и пары солидного возраста.
Kindrali Majad являются частью нового городка Kristiine City. Здесь предлагаются разнообразные возможности для жителей всех возрастов. Здесь есть из чего выбрать: от больших пятикомнатных апартаментов до однокомнатных студий с отдельным входом на первом этаже.
На улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ построены новые многоквартирные энергосберегающие дома, где можно найти одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При строительстве и отделке использованы высококачественные и экологически чистые материалы.
В новом жилом квартале, расположенном на опушке леса Харку, найдется место для семей любого возраста и размера. На выбор предлагаются от одно- до четырехкомнатных квартир с балконами. Новостройка Uus-Nõmme находится по адресу Пиллироо, 28, на границе волости Харку и Таллинна.
Квартиры в квартале Tammepesa тоже подходят для покупателей всех возрастов. Жилье находится в тихом городке Сауэ всего в пяти километрах от Таллинна. В двух шестиэтажных домах 44 квартиры, большинство из которых двухкомнатные. В каждой квартире есть балкон.
Дома Pöörise - это совершенно новая гармоничная среда проживания в Мустамяэ, где многоквартирные дома, детские площадки и зеленые зоны сгруппированы вокруг центральной площади. Просторные современные квартиры подходят как для большой, так и для маленькой семьи. В каждой квартире есть балкон, жильцы верхних этажей смогут похвастаться потрясающим видом на море или озеро Харку.