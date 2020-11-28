ОБЗОР ⟩ Где в Харьюмаа находятся новые жилые комплексы с самыми дешевыми квартирами

Дома Kindrali majad. ФОТО: City24

Kindrali Majad являются частью нового городка Kristiine City. Здесь предлагаются разнообразные возможности для жителей всех возрастов. Здесь есть из чего выбрать: от больших пятикомнатных апартаментов до однокомнатных студий с отдельным входом на первом этаже.

Квартал Ümera. ФОТО: City24

На улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ построены новые многоквартирные энергосберегающие дома, где можно найти одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При строительстве и отделке использованы высококачественные и экологически чистые материалы.

Uus-Nõmme. ФОТО: City24

В новом жилом квартале, расположенном на опушке леса Харку, найдется место для семей любого возраста и размера. На выбор предлагаются от одно- до четырехкомнатных квартир с балконами. Новостройка Uus-Nõmme находится по адресу Пиллироо, 28, на границе волости Харку и Таллинна.

Дома Tammepesa. ФОТО: City24

Квартиры в квартале Tammepesa тоже подходят для покупателей всех возрастов. Жилье находится в тихом городке Сауэ всего в пяти километрах от Таллинна. В двух шестиэтажных домах 44 квартиры, большинство из которых двухкомнатные. В каждой квартире есть балкон.

Жилой комплекс Pöörise. ФОТО: City24