Департамент здоровья: отмечая адвент, соблюдайте меры безопасности!

«Давайте не забудем безопасно отпраздновать первый Адвент 28 ноября, приняв все меры предосторожности», - говорится в сообщении департамента.

Коронавирус быстро распространяется по всей Эстонии, а это значит, что им можно заразиться при контакте с людьми повсюду. «У многих людей коронавирус проявляется в легких симптомах», - говорится в сообщении. Так, Департамент здоровья просит соблюдать дистанцию, носить маску, проветривать помещение, мыть руки и скачать мобильное приложение HOIA.

С этой недели во многих общественных местах вступили в силу более строгие требования к соблюдению социальной дистанции.