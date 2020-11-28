Департамент здоровья: отмечая адвент, соблюдайте меры безопасности!

Департамент здоровья просит людей приложить усилия, чтобы вся Эстония могла провести Рождество со своими близкими. Чтобы к Рождеству у населения была возможность провести праздник в кругу близких людей, департамент просит воздержаться от крупных торжеств и соблюдать все установленные в стране ограничения, пишет Postimees.
«Давайте не забудем безопасно отпраздновать первый Адвент 28 ноября, приняв все меры предосторожности», - говорится в сообщении департамента.
Коронавирус быстро распространяется по всей Эстонии, а это значит, что им можно заразиться при контакте с людьми повсюду. «У многих людей коронавирус проявляется в легких симптомах», - говорится в сообщении. Так, Департамент здоровья просит соблюдать дистанцию, носить маску, проветривать помещение, мыть руки и скачать мобильное приложение HOIA.
С этой недели во многих общественных местах вступили в силу более строгие требования к соблюдению социальной дистанции.
Департамент здоровья советует отдавать предпочтение электронным каналам и услугам - например, онлайн-банкину. "Таким образом вы избежите ненужных контактов и снизите риск заражения. Обязательно оставайтесь дома в случае появления симптомов", - гласит сообщение.