Из окна седьмого этажа больницы упал человек

Rus.Postimees.eeЭстонияИз окна седьмого этажа больницы упал человек 73 228 ноября 2020, 14:55Из окна седьмого этажа больницы упал человекrus.postimees.eeЮжно-Эстонская больница. Фото иллюстративное.ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti PostimeesСегодня, 28 ноября, днем, с седьмого этажа Южно-Эстонской больницы упал человек, сообщает Postimees.В субботу в 11:45 в полицию поступило сообщение, что из окна седьмого этажа Южно-Эстонской больницы выпал мужчина. На седьмом этаже больницы находится дом по уходу. По предварительным данным, полиция не обнаружила следов преступления или несчастного случая. 73 2больницападениепациент