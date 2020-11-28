Сб, 28.11.2020
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Юри Ратас
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Из окна седьмого этажа больницы упал человек

Южно-Эстонская больница. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 28 ноября, днем, с седьмого этажа Южно-Эстонской больницы упал человек, сообщает Postimees.

В субботу в 11:45 в полицию поступило сообщение, что из окна седьмого этажа Южно-Эстонской больницы выпал мужчина. На седьмом этаже больницы находится дом по уходу. 

По предварительным данным, полиция не обнаружила следов преступления или несчастного случая. 

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