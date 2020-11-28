Картина дня: коронавирус как средство от пробок, новые очаги заражения, госпитализация Сависаара и жители Пирита против Maxima

В Эстонии умерли еще пять человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 376, то есть 6,5% от общего количества тестов. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Правила маскарада

Дискуссии о пользе и вреде ношения масок приобрели неслыханный масштаб. Оппоненты приводят аргументы разной степени научности, но на самом деле мало кого из числа доморощенных вирусологов и эпидемиологов интересует истина: каждый уже пришел к определенному мнению и ищет только те аргументы, которые работают на него. Читать далее...

Из-за коронавируса на улицах Таллинна стало меньше машин, а в автобусах - пассажиров

В Таллинне количество машин в последние недели существенно сократилось, меньше люди стали пользоваться и общественным транспортом, следует как из данных столичных чиновников, так и из показателей фирм, предоставляющих услуги парковки. Читать далее...

Четверть членов фракции "Отечества" осуждают референдум о браке

Члены фракции «Отечество» Юллар Сааремяэ, Виктория Ладынская-Кубитс и Сийм Кийслер к фото своих Facebook-профилей добавили рамку, выражающую их несогласие с проведением референдума о браке. «Как член партии «Отечества» я говорю референдуму о браке НЕТ», - говорится в подписи к рамке. Читать далее...

Скидки в магазинах: покупатели боятся народного гнева

Если в прошлом году во время Черной пятницы в таллиннском торговом центре Ülemiste было совершенно невозможно найти место для парковки, вчера в обед можно было даже выбрать, где припарковать автомобиль. Читать далее...

Больница попросила неместных рожениц заранее уточнять, есть ли для них место

Больница просит рожениц, перед тем, как ехать в их больницу, позвонить в родильное отделение и убедиться, что место есть. «Если свободного места нет, то мы, к сожалению, не можем вас принять», - сообщила больница. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 «Я – порядочный человек. Смотрите все!»

От улыбки, сменившейся уважением, до удивления довел на этой неделе общественность парламентарий и предприниматель Андрей Коробейник. Читать далее...

Жители Пирита борются против планов строительства большого магазина

Торговая сеть Maxima уже почти десять лет пытается построить магазин на улице Меривялья-теэ в Пирита, но этому категорически противятся местные жители, которые не хотят видеть рядом с домом крупный торговый центр. Обсуждение эскиза планировки, которое состоялось на этой неделе, также ни на шаг не приблизило стороны к решению. Читать далее...

Департамент здоровья предупреждает об опасной тенденции

По словам руководителя Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, в последнее время участились случаи, когда ждущие результата теста на коронавирус люди отвозят своих детей в школу и детский сад. Читать далее...

ПАРАДОКС 〉 Коронакризис дал толчок развитию столичного рынка недвижимости