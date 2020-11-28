Картина дня: новые очаги заражения, противники референдума о браке в правящей коалиции и опасная тенденция среди родителей

В Эстонии умерли еще пять человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 376, то есть 6,5% от общего количества тестов. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Правила маскарада

Дискуссии о пользе и вреде ношения масок приобрели неслыханный масштаб. Оппоненты приводят аргументы разной степени научности, но на самом деле мало кого из числа доморощенных вирусологов и эпидемиологов интересует истина: каждый уже пришел к определенному мнению и ищет только те аргументы, которые работают на него. Читать далее...

Четверть членов фракции "Отечества" осуждают референдум о браке

Члены фракции «Отечество» Юллар Сааремяэ, Виктория Ладынская-Кубитс и Сийм Кийслер к фото своих Facebook-профилей добавили рамку, выражающую их несогласие с проведением референдума о браке. «Как член партии «Отечества» я говорю референдуму о браке НЕТ», - говорится в подписи к рамке. Читать далее...

Скидки в магазинах: покупатели боятся народного гнева

Если в прошлом году во время Черной пятницы в таллиннском торговом центре Ülemiste было совершенно невозможно найти место для парковки, вчера в обед можно было даже выбрать, где припарковать автомобиль. Читать далее...

Больница попросила неместных рожениц заранее уточнять, есть ли для них место

Больница просит рожениц, перед тем, как ехать в их больницу, позвонить в родильное отделение и убедиться, что место есть. «Если свободного места нет, то мы, к сожалению, не можем вас принять», - сообщила больница. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 «Я – порядочный человек. Смотрите все!»

От улыбки, сменившейся уважением, до удивления довел на этой неделе общественность парламентарий и предприниматель Андрей Коробейник. Читать далее...

Департамент здоровья предупреждает об опасной тенденции

По словам руководителя Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, в последнее время участились случаи, когда ждущие результата теста на коронавирус люди отвозят своих детей в школу и детский сад. Читать далее...

ПАРАДОКС 〉 Коронакризис дал толчок развитию столичного рынка недвижимости

Рынок недвижимости в Таллинне и Харьюском уезде находится на подъеме, даже несмотря на то, что многие отрасли экономики в тяжелом положении. По словам Мартина Вахтера, руководителя 1Partner Kinnisvara, кризис может даже привести к росту столичного рынка недвижимости. Читать далее...

Машина зацепила и протащила по дороге двухлетнего ребенка

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло три тяжелых ДТП, в результате которых пострадали двое несовершеннолетних и погиб один взрослый человек, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса

Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции. Читать далее...

Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса

Весь мир смотрел на то, как либерально вела себя Швеция в начале пандемии COVID-19. Но сейчас имеет смысл взглянуть на Финляндию. Там уровень заражения SARS-CoV-2 ниже, чем в остальной Европе. Читать далее...

Райская жизнь в "Аду"