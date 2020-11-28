Картина дня: новые очаги заражения, противники референдума о браке в правящей коалиции и опасная тенденция среди родителей

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 ноября.
В Эстонии умерли еще пять человек с коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 376, то есть 6,5% от общего количества тестов. Читать далее...
ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Правила маскарада
Дискуссии о пользе и вреде ношения масок приобрели неслыханный масштаб. Оппоненты приводят аргументы разной степени научности, но на самом деле мало кого из числа доморощенных вирусологов и эпидемиологов интересует истина: каждый уже пришел к определенному мнению и ищет только те аргументы, которые работают на него. Читать далее...
Четверть членов фракции "Отечества" осуждают референдум о браке
Члены фракции «Отечество» Юллар Сааремяэ, Виктория Ладынская-Кубитс и Сийм Кийслер к фото своих Facebook-профилей добавили рамку, выражающую их несогласие с проведением референдума о браке. «Как член партии «Отечества» я говорю референдуму о браке НЕТ», - говорится в подписи к рамке. Читать далее...
Скидки в магазинах: покупатели боятся народного гнева
Если в прошлом году во время Черной пятницы в таллиннском торговом центре Ülemiste было совершенно невозможно найти место для парковки, вчера в обед можно было даже выбрать, где припарковать автомобиль. Читать далее...
Больница попросила неместных рожениц заранее уточнять, есть ли для них место
Больница просит рожениц, перед тем, как ехать в их больницу, позвонить в родильное отделение и убедиться, что место есть. «Если свободного места нет, то мы, к сожалению, не можем вас принять», - сообщила больница. Читать далее...
ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 «Я – порядочный человек. Смотрите все!»
От улыбки, сменившейся уважением, до удивления довел на этой неделе общественность парламентарий и предприниматель Андрей Коробейник. Читать далее...
Департамент здоровья предупреждает об опасной тенденции
По словам руководителя Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, в последнее время участились случаи, когда ждущие результата теста на коронавирус люди отвозят своих детей в школу и детский сад. Читать далее...
ПАРАДОКС 〉 Коронакризис дал толчок развитию столичного рынка недвижимости
Рынок недвижимости в Таллинне и Харьюском уезде находится на подъеме, даже несмотря на то, что многие отрасли экономики в тяжелом положении. По словам Мартина Вахтера, руководителя 1Partner Kinnisvara, кризис может даже привести к росту столичного рынка недвижимости. Читать далее...
Машина зацепила и протащила по дороге двухлетнего ребенка
За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло три тяжелых ДТП, в результате которых пострадали двое несовершеннолетних и погиб один взрослый человек, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...
Немецкий врач озвучил новую версию возникновения пандемии коронавируса
Немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что в настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе никто не обратил внимания на опасность инфекции. Читать далее...
Почему Финляндии удается успешно бороться с пандемией коронавируса
Весь мир смотрел на то, как либерально вела себя Швеция в начале пандемии COVID-19. Но сейчас имеет смысл взглянуть на Финляндию. Там уровень заражения SARS-CoV-2 ниже, чем в остальной Европе. Читать далее...
Райская жизнь в "Аду"
Недавно Рейн Раамат получил премию "За дело всей жизни" Международной ассоциации мультипликационного кино (ASIFA). Художник должен жить очень долго, чтобы слава хотя бы время от времени настигала его. Рейну Раамату сейчас 89, и он готовит выставку к своему 90-летию. Читать далее...