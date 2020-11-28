Завтра на Штромке откроется Рождественский городок

В воскресенье, 29 ноября в 16 часов управа Пыхья-Таллинна откроет в парке на Штромке Рождественский городок, где каждое воскресенье до 10 января будут проходить бесплатные детские представления, игры, прием Деда Мороза, катание на лошадиной повозке и карусели.
«С помощью новых световых решений и мероприятий на свежем воздухе мы хотим создать рождественское и радостное настроение, несмотря на сложные времена», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он напомнил, что посетителям Рождественского городка стоит соблюдать дистанцию и носить защитные маски.
В это воскресенье в 16 часов в парке Штромки будет зажжена первая свеча Адвента и открыт Рождественский городок. Каждое воскресенье до 10 января с 16 до 20 часов на Штромке будет открыт Рождественский городок со специальной программой.
Воскресенье, 29 ноября:
16.00-16.15 Зажжение первой свечи Адвента
16.15 Представление: «Эльза и Анна вызывают снег»
17.00-18.15 Детские игры
16.00-18.00 Рисование и изготовление снежинок
17.00-19.00 Катание на лошадиной повозке
16.00-20.00 Прием Деда Мороза
16.00-20.00 Открыто кафе
16.00-20.00 Рождественская карусель