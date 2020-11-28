WSJ: американская авиакомпания начала доставку вакцины от Pfizer

По данным издания, перевозчик осуществляет поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в штате Мичиган, а также в Бельгии. В дальнейшем планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию.

Для осуществления поставок авиакомпания получила от Федерального авиационного управления США разрешение на перевозку 6,8 т сухого льда, что в пять раз превышает предусмотренную законом норму. Это необходимо для поддержания на борту низкой температуры, при которой можно безопасно хранить вакцину.