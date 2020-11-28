Сб, 28.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер

Работник Таллиннской тюрьмы оказался коронапозитивным

Тюрьма. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В пятницу положительный результат на тест на COVID-19 получил сотрудник Таллиннской тюрьмы. 

Отмечается, что он заболел вне тюрьмы. Тюрьма отследила его контакты с тюремным персоналом. Ранее один из сотрудников Таллиннской тюрьмы также получил положительный результат на коронавирус. Таким образом, два сотрудника тюрьмы больны, сказал представитель тюрьмы.

Ранее заболевшие шестеро заключенных поправились. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back