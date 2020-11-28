Работник Таллиннской тюрьмы оказался коронапозитивным

Отмечается, что он заболел вне тюрьмы. Тюрьма отследила его контакты с тюремным персоналом. Ранее один из сотрудников Таллиннской тюрьмы также получил положительный результат на коронавирус. Таким образом, два сотрудника тюрьмы больны, сказал представитель тюрьмы.