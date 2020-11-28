Работник Таллиннской тюрьмы оказался коронапозитивным

В пятницу положительный результат на тест на COVID-19 получил сотрудник Таллиннской тюрьмы.
Отмечается, что он заболел вне тюрьмы. Тюрьма отследила его контакты с тюремным персоналом. Ранее один из сотрудников Таллиннской тюрьмы также получил положительный результат на коронавирус. Таким образом, два сотрудника тюрьмы больны, сказал представитель тюрьмы.
Ранее заболевшие шестеро заключенных поправились.
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