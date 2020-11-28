До и после: как быстро и недорого дать новую жизнь старой кухонной мебели

InMyRoom предлагает не только посмотреть, как преобразилась старая кухня конца 90-х годов, но и, следуя предложенному мастер-классу, переделать свою.
Вы уже были готовы заказывать новую мебель, потому что ваша кухня совсем не вписывается в современный интерьер квартиры? Не торопитесь, а лучше посмотрите, как классно могут смотреться фасады, если их всего лишь перекрасить.
Нам понадобится:
- старый кухонный гарнитур;
- отвертка;
- чистящее средство и губка;
- обезжиривающее средство;
- малярный скотч;
- защитная пленка;
- резиновые перчатки;
- кисти (40—60 мм), три штуки;
- наждачная бумага (зерно 100—180);
- алкидный грунт, 0,9 л;
- матовая мебельная краска, 2—2,5 л;
- полиуретановый лак (или матовый акриловый), 0,9—1 л.
С чего начать?
Перекрасить можно любое покрытие, но сначала нужно проверить его на прочность, особенно если это пленка или шпон. Все, что отходит и вспузырилось, придется снять.
Рекомендуется красить только фасады, а внутреннее наполнение оставить как есть. Выберите цвет, который подойдет вашей кухне, и приступайте к работе.
Подробнейший, пошаговый процесс перекраски вы найдете ЗДЕСЬ.