Сб, 28.11.2020
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Юри Ратас
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До и после: как быстро и недорого дать новую жизнь старой кухонной мебели

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

InMyRoom предлагает не только посмотреть, как преобразилась старая кухня конца 90-х годов, но и, следуя предложенному мастер-классу, переделать свою.

Вы уже были готовы заказывать новую мебель, потому что ваша кухня совсем не вписывается в современный интерьер квартиры? Не торопитесь, а лучше посмотрите, как классно могут смотреться фасады, если их всего лишь перекрасить.

Нам понадобится:

- старый кухонный гарнитур;

- отвертка;

- чистящее средство и губка;

- обезжиривающее средство;

- малярный скотч;

- защитная пленка;

- резиновые перчатки;

- кисти (40—60 мм), три штуки;

- наждачная бумага (зерно 100—180);

- алкидный грунт, 0,9 л;

- матовая мебельная краска, 2—2,5 л;

- полиуретановый лак (или матовый акриловый), 0,9—1 л.

С чего начать?

Перекрасить можно любое покрытие, но сначала нужно проверить его на прочность, особенно если это пленка или шпон. Все, что отходит и вспузырилось, придется снять. 

Рекомендуется красить только фасады, а внутреннее наполнение оставить как есть. Выберите цвет, который подойдет вашей кухне, и приступайте к работе.

Подробнейший, пошаговый процесс перекраски вы найдете ЗДЕСЬ.

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