Полиция ищет пропавшего Григория

Вчера примерно в 17.30 близкий Григория сообщил полиции, что мужчины нет дома по неизвестной причине, и он не взял с собой телефон. Близкие искали Григория в местах, где он мог находиться, но его не нашли. В последний раз Григория видели его соседи позавчера вечером, 26 ноября.

Полиция приступила сразу же к поискам мужчины в окрестностях и привлекла к поискам дрон, но поиски пока не дали результата.

Рост Григория – 170 см, среднего телосложения. У мужчины седые волосы. Уходя из дома, Григорий мог быть одет в синий рабочий комбинезон.