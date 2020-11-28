Полиция ищет пропавшего Григория

Полиция просит помощи в установлении местоположения пропавшего в уезде Йыгевамаа в волости Муствеэ 71-летнего Григория.
Вчера примерно в 17.30 близкий Григория сообщил полиции, что мужчины нет дома по неизвестной причине, и он не взял с собой телефон. Близкие искали Григория в местах, где он мог находиться, но его не нашли. В последний раз Григория видели его соседи позавчера вечером, 26 ноября.
Полиция приступила сразу же к поискам мужчины в окрестностях и привлекла к поискам дрон, но поиски пока не дали результата.
Рост Григория – 170 см, среднего телосложения. У мужчины седые волосы. Уходя из дома, Григорий мог быть одет в синий рабочий комбинезон.
Полиция просит всех, кто видел Григория или владеет информацией о его возможном местоположении, сообщить об этом по экстренному номеру 112.