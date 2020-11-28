Таллиннские больницы освобождают места для коронапозитивных

В начале ноября ученые Криста Фишер и Марио Кадастик заявили, что, если поведение людей в Эстонии не изменится, к Рождеству в больничном лечении будут нуждаться около 500 пациентов с коронавирусом.

Быстро растущее в последние дни число людей, нуждающихся в стационарном лечении ,говорит о том, что модели ученых относительно коронавируса до сих пор довольно точны, поэтому запланированное лечение будет ограничено, чтобы открыть новые в столице новые коронавирусные отделения.

"Теперь у нас есть Covid-отделение, которое мы откроем в понедельник. Он будет 26-местным, и если учесть, что Covid-пациенту требуется вдвое больше медицинского персонала, это также означает для нас очень приличное усиление, и нам действительно нужно немного ограничить запланированное лечение", - сказал глава Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду.