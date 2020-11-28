Таллиннские больницы освобождают места для коронапозитивных

И Северо-Эстонская региональная больница, и Ида-Таллиннская центральная больница уменьшают объем плановых лечебных мероприятий, чтобы передать часть койко-мест пациентам с коронавирусом, сообщает портал ERR.
В начале ноября ученые Криста Фишер и Марио Кадастик заявили, что, если поведение людей в Эстонии не изменится, к Рождеству в больничном лечении будут нуждаться около 500 пациентов с коронавирусом.
Быстро растущее в последние дни число людей, нуждающихся в стационарном лечении ,говорит о том, что модели ученых относительно коронавируса до сих пор довольно точны, поэтому запланированное лечение будет ограничено, чтобы открыть новые в столице новые коронавирусные отделения.
"Теперь у нас есть Covid-отделение, которое мы откроем в понедельник. Он будет 26-местным, и если учесть, что Covid-пациенту требуется вдвое больше медицинского персонала, это также означает для нас очень приличное усиление, и нам действительно нужно немного ограничить запланированное лечение", - сказал глава Северо-Эстонской региональной больницы Агрис Пеэду.
По словам заведующей внутренним отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Кай Суклес, они открыли новое отделение три дня назад, в нем 28 мест, четыре из которых предназначены для пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии до третьей степени.