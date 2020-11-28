Видео ⟩ Хаос на Пярнуском шоссе: перевозивший доски грузовик опрокинулся и частично перекрыл движение

В группе участников дорожного движения "EZ-дуны!", судя по опубликованным видео и фотографиям, грузовик, перевернувшийся на Пярнуском шоссе в Ваймыйза, потерял свой груз, состоявший из досок. В настоящее время проводятся работы по уборке - спасатели закрыли одно направление движения, а груз погрузили на другой грузовик.

Попавший в аварию грузовик находится в нескольких километрах от груза на обочине.

Ранее в субботу произошло ДТП в Аудру. Там грузовик тоже съехал с дороги и перекрыл движение. Посты в соцсетях также сообщеют о третьем о грузовике, съехавшем дороги, но это не подтверждено.

По данным Спасательного департамента, авария в Ваймыйза произошла утром. "Подъем груза в настоящее время продолжается", - подтвердили спасатели. Однако дополнительной информации о случившемся у них пока нет.