Сб, 28.11.2020
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Юри Ратас
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  • Хаос на Пярнуском шоссе: перевозивший доски грузовик опрокинулся и частично перекрыл движение

Видео ⟩ Хаос на Пярнуском шоссе: перевозивший доски грузовик опрокинулся и частично перекрыл движение

Üks sõidusuund on kinni.

ФОТО: Kuvatõmmis

Из-за скользких дорожных условий сегодня с дороги сошло несколько грузовиков, а в Ваймыйза закрыто одно направление движения, пишет Elu24.

В группе участников дорожного движения "EZ-дуны!", судя по опубликованным видео и фотографиям, грузовик, перевернувшийся на Пярнуском шоссе в Ваймыйза, потерял свой груз, состоявший из досок. В настоящее время проводятся работы по уборке - спасатели закрыли одно направление движения, а груз погрузили на другой грузовик.

Попавший в аварию грузовик находится в нескольких километрах от груза на обочине. 

Ранее в субботу произошло ДТП в Аудру. Там грузовик тоже съехал с дороги и перекрыл движение. Посты в соцсетях также сообщеют о третьем о грузовике, съехавшем дороги, но это не подтверждено.

По данным Спасательного департамента, авария в Ваймыйза произошла утром. "Подъем груза в настоящее время продолжается", - подтвердили спасатели. Однако дополнительной информации о случившемся у них пока нет.

Posted by Andrei Fj on Laupäev, 28. november 2020

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