Видео ⟩ Хаос на Пярнуском шоссе: перевозивший доски грузовик опрокинулся и частично перекрыл движение

Из-за скользких дорожных условий сегодня с дороги сошло несколько грузовиков, а в Ваймыйза закрыто одно направление движения, пишет Elu24.
В группе участников дорожного движения "EZ-дуны!", судя по опубликованным видео и фотографиям, грузовик, перевернувшийся на Пярнуском шоссе в Ваймыйза, потерял свой груз, состоявший из досок. В настоящее время проводятся работы по уборке - спасатели закрыли одно направление движения, а груз погрузили на другой грузовик.
Попавший в аварию грузовик находится в нескольких километрах от груза на обочине.
Ранее в субботу произошло ДТП в Аудру. Там грузовик тоже съехал с дороги и перекрыл движение. Посты в соцсетях также сообщеют о третьем о грузовике, съехавшем дороги, но это не подтверждено.
По данным Спасательного департамента, авария в Ваймыйза произошла утром. "Подъем груза в настоящее время продолжается", - подтвердили спасатели. Однако дополнительной информации о случившемся у них пока нет.
Posted by Andrei Fj on Laupäev, 28. november 2020