Эстонский врач, работающий в Бельгии: близкий контакт разрешен только с одним человеком

"Действующие в Бельгии правила, к примеру, таковы, что вам разрешается находиться в тесном контакте только с одним и всегда одним и тем же человеком, с которым вам не нужно держаться на расстоянии 1,5 метра", - приводит портал Tervis слова Михкель Хелемаа, семейный врач, работающий в Бельгии.
«В то же время, один тесный контакт означает не одного человека в неделю, а одного и того же человека, пока действуют правила. И они действительны уже более месяца », - поясняет Хелемаа в интервью Med24.
Если вы приглашаете кого-то домой, в каждой семье может быть только один близкий контакт, добавляет врач. "Если вы живете один, вы можете пригласить одного близкого человека и еще одного человека, но они не могут находиться там одновременно".
На улице могут встречаться до четырех человек, соблюдая дистанцию 1,5 метра. Если вы окажетесь на улице вшестером, выпишут штраф. Штраф составляет 250 евро с человека. Полиция не сдерживается. Если видит группу людей вместе, выписывают штраф », - говорит врач.
«Работают только продуктовые магазины и строительные магазины / садовые центры. В продуктовом магазине можно купить только еду. Например, в супермаркетах не разрешается продавать игрушки, пока магазины игрушек закрыты. Эти вещи можно заказать онлайн. Спортивные центры закрыты. Оживленная общественная жизнь и барная культура, типичные для Бельгии, переместились в интернет», - говорит Хелемаа.
Он признает, что в этом году, вероятно, Рождество будет отменено. Новогодние фейерверки уже запрещены, чтобы снизить нагрузку на отделение ЕМО и спасателей.
«Можно сказать, что в этом году у нас было ралли вакцины от гриппа. Большинство групп риска были вакцинированы. В части вакцины от коронавируса настроения также скорее положительные».
«Находятся и те, кто верит в теории заговора о происхождении короны или ее предназначении, но большое количество пациентов в реанимации, как весной, так и сейчас, во время второй волны, отрезвляет», - говорит доктор.
«Тем не менее, в своей практике я видел детей, которые боялись ходить в школу, потому что в школе у кого-то был Covid-19 и что вирус передастся дома родителям, бабушкам и дедушкам».