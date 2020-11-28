Эстонский врач, работающий в Бельгии: близкий контакт разрешен только с одним человеком

«В то же время, один тесный контакт означает не одного человека в неделю, а одного и того же человека, пока действуют правила. И они действительны уже более месяца », - поясняет Хелемаа в интервью Med24.

Если вы приглашаете кого-то домой, в каждой семье может быть только один близкий контакт, добавляет врач. "Если вы живете один, вы можете пригласить одного близкого человека и еще одного человека, но они не могут находиться там одновременно".

На улице могут встречаться до четырех человек, соблюдая дистанцию ​​1,5 метра. Если вы окажетесь на улице вшестером, выпишут штраф. Штраф составляет 250 евро с человека. Полиция не сдерживается. Если видит группу людей вместе, выписывают штраф », - говорит врач.

«Работают только продуктовые магазины и строительные магазины / садовые центры. В продуктовом магазине можно купить только еду. Например, в супермаркетах не разрешается продавать игрушки, пока магазины игрушек закрыты. Эти вещи можно заказать онлайн. Спортивные центры закрыты. Оживленная общественная жизнь и барная культура, типичные для Бельгии, переместились в интернет», - говорит Хелемаа.

Он признает, что в этом году, вероятно, Рождество будет отменено. Новогодние фейерверки уже запрещены, чтобы снизить нагрузку на отделение ЕМО и спасателей.

«Можно сказать, что в этом году у нас было ралли вакцины от гриппа. Большинство групп риска были вакцинированы. В части вакцины от коронавируса настроения также скорее положительные».

«Находятся и те, кто верит в теории заговора о происхождении короны или ее предназначении, но большое количество пациентов в реанимации, как весной, так и сейчас, во время второй волны, отрезвляет», - говорит доктор.