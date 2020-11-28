Коронавирус: ряд стран ЕС ослабляет карантинные меры перед Рождеством

О послаблении карантинных мер сообщили также Бельгия, Ирландия и Германия.

В Италии жители областей Ломбардия, Пьемонт и Калабрия вновь смогут свободно передвигаться по территории своего муниципалитета с 5.00 до 22.00. Кроме этого, им будет позволено совершать поездки в пределах области, чтобы добраться до работы, сходить к врачу или отвезти детей в школу. Торговым центрам разрешат возобновить работу, однако бары, рестораны и булочные останутся закрытыми.

"Красными зонами" останутся при этом область Валле-д'Аоста, город Больцано в области Трентино-Альто-Адидже, а также провинции Тоскана, Абруцци и Кампания. В этих регионах людям разрешается покидать свои дома только при определенных условиях.

Карантинные послабления в Ирландии и Бельгии

Правительство Ирландии также решило ослабить ограничения для ряда учреждений и предприятий в период рождественских праздников. Так, при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции с 1 декабря разрешено открыться магазинам, музеям, художественным галереям и библиотекам. А с 4 декабря вновь смогут начать работать рестораны и бары, которые предлагают не только напитки, но и еду.

Выступая по телевидению, премьер-министр Ирландии Михол Мартин указал, что ослабления карантинных мер будут введены в таком объеме, "который позволит соблюдать баланс между интересами здравоохранения и экономики и социальными аспектами".

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо также пообещал открыть магазины на период рождественских праздников. "Ситуация (с пандемией коронавируса. - Ред.) в нашей стране улучшается, - сказал он, выступая по телевидению. - Тем не менее важно продолжать этот курс". Конкретно это означает сохранение в Бельгии режима частичного локдауна.

Карантинные меры в Германии

О некотором ослаблении карантинных мер на период рождественских и новогодних праздников, с 23 декабря по 1 января, сообщили и в Германии. По итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель было решено, в частности, разрешить в это время встречаться группами до 10 взрослых людей из двух домохозяйств. Для сравнения: в данный момент встречаться могут лишь пять взрослых их двух семей.

При этом большинство ограничений, действующих в Германии со 2 ноября, остаются в силе. В стране по-прежнему закрыты рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, бордели, массажные салоны и большинство прочих предприятий досуга и сферы обслуживания.

Некоторые меры предосторожности даже были усилены. Так, защитные маски предписывается впредь носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с 7-го класса.