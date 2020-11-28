Сб, 28.11.2020
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Михаил Кылварт

Мустамяэский каток начал новый сезон

Uisutamine

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Каток на Вильде-теэ в столичном районе Мустамяэ в субботу начал свой очередной сезон.

Каток, впервые открывшийся в декабре прошлого года, стал любимым местом зимнего времяпрепровождения для жителей Мустамяэ, и как большие, так и маленькие жители района с нетерпением ждали открытия нового сезона, сообщила районная управа.

«Мы рады предложить жителям нашего района приятные зимние развлечения, и приятно осознавать, что в прошлом году и стар и млад c удовольствием выписывали круги на катке. Надеемся на такое же активное участие в этом году», - сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

Каток в Мустамяэ ждет всех желающих. Он расположен под открытым небом, и следует одеваться по погоде, то есть тепло. Не повредит взять с собой перчатки и головной убор - ведь на улице зима.

Если у вас нет собственных коньков, их можно арендовать. Также можно взять напрокат вспомогательную раму. На катке кроме того действует услуга заточки коньков.

Кондитеры уличного кафе Kooker позаботятся о том, чтобы вкусные мини-блины и горячие напитки наполняли желудки в перерывах для отдыха.

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