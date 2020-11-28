Снят запрет на популярную услугу: в Египте сообщили о нововведении для туристов

В Агентстве по охране окружающей среды Египта объявили, что в соответствии с рядом новых требований, 1 декабря в некоторых местах Южного Синая может возобновиться дайвинг для туристических яхт и круизов.

Такое решение приняли совместно с Министерством туризма и древностей и местными властями Южного Синая в рамках усилий по достижению устойчивого развития заповедников, поддержке экотуризма, сохранению природных ресурсов и поддержке сотрудников сферы туризма.

При этом сегодня многие дайвинг-центры в Египте из-за пандемии коронавируса закрыты еще с марта, сообщают в издании.

Министр окружающей среды Ясмин Фуад подтверждает, что решение включает вводные курсы по дайвингу в ряде известных мест, а именно - в Северной лагуне, Южной лагуне, Храме, Харите и на Белом острове.

Эти места выбрали после того, как в ведомстве убедились, что они соответствуют определенным экологическим требованиям для таких активностей.

По словам министра, решение предусматривает, что все дайвинг-центры и туристические объекты должны осуществлять организационный и экологический контроль при проведении таких мероприятий.

Центры, оказывающие такие услуги туристам, также должны будут обеспечить соблюдение стандартов безопасности и соблюдение посетителями Закона страны о природных заповедниках. Ведь, по словам главы ведомства, Египет входит в число стран, наиболее пострадавших от изменения климата.

Из-за этого в стране снижается урожайность и возникает дефицит водных ресурсов. Также повышение уровня моря угрожает прибрежному населению страны, пишет Egypt Independent.

Ранее СМИ Египта сообщали, что многие курортные отели страны из-за пандемии заполнены всего на 10% от наличия у них мест для туристов. Некоторые отели вынуждены были закрыться.