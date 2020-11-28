Сб, 28.11.2020
Мы очень сильно постараемся, чтобы это рождество осталось незабываемым. И не только из-за распространения вируса. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Из-за коронавируса на улицах Таллинна стало меньше машин, а в автобусах - пассажиров

Из-за коронавируса на улицах Таллинна стало меньше машин, а в автобусах - пассажиров

Olemasolevad uued ühissõidukid tulevad liinile esimesel võimalusel. Praegu on bussides veel töökorda seadmata tablood ja teha on veel mõned väiksemad tööd.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В Таллинне количество машин в последние недели существенно сократилось, меньше люди стали пользоваться и общественным транспортом, следует как из данных столичных чиновников, так и из показателей фирм, предоставляющих  услуги парковки, пишет Rus.ERR.

Со второй волной коронавируса сократилось и количество автотранспорта на улицах городов, однако, если весной улицы столицы опустели при сравнительно небольших показателях заражения, то осенью тенденция изменилась: при столь интенсивном распространении Covid интенсивность дорожного движения сократилась примерно на 25%.

Власти Таллинна связывают это с изменением распорядка работы у многих людей.  "Видно, что люди все больше и больше работают из дома, либо не едут уже на работу к 8-9 часам, то есть в утренний час пик, но вечером возвращаются домой примерно так же как и раньше", - сказал в интервью вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Сократилось и число пассажиров общественного транспорта столицы : если в сентябре по сравнению с прошлым годом падение составило почти 2 миллиона пассажиров, то в октябре показатель уже преодолел рубеж в 2 миллиона, как итог - число пассажиров сократилось на 32%.

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