Из-за коронавируса на улицах Таллинна стало меньше машин, а в автобусах - пассажиров

Со второй волной коронавируса сократилось и количество автотранспорта на улицах городов, однако, если весной улицы столицы опустели при сравнительно небольших показателях заражения, то осенью тенденция изменилась: при столь интенсивном распространении Covid интенсивность дорожного движения сократилась примерно на 25%.

Власти Таллинна связывают это с изменением распорядка работы у многих людей. "Видно, что люди все больше и больше работают из дома, либо не едут уже на работу к 8-9 часам, то есть в утренний час пик, но вечером возвращаются домой примерно так же как и раньше", - сказал в интервью вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.