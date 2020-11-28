Протесты в Париже ФОТО: AFP / Scanpix

Тысячи людей вышли на акцию в Париже против законопроекта, запрещающего публикацию кадров с сотрудниками служб безопасности с "недобросовестными целями". На этой неделе во Франции разгорелся скандал из-за жестокого избиения полицейскими темнокожего музыкального продюсера, зафиксированного камерами наблюдения, пишет Би-би-си.

Противники законопроекта утверждают, что он подрывает свободу прессы и граждан документировать злоупотребления полицейских.

Правительство настаивает, что законопроект призван защитить службы безопасности от нападений как в интернете, так и лично. Таким образом власти пытаются справиться с призывами к насильственным действиям, которые публикуются в соцсетях вместе с изображениями полицейских.

Премьер-министр Жан Кастекс пояснял, что поправка никак не ограничит свободу распространения информации и будет учитывать только публикации с "очевидным" намерением навредить полицейскому.

Избиение продюсера

Французские парламентарии в среду одобрили законопроект, нарушение которого грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тыс. евро, а уже на следующий день в соцсетях стало распространяться видео жестокого избиения чернокожего продюсера в его студии в Париже.

На видео с внутренней камеры наблюдения, изначально опубликованном сайтом Loopsider, видно, как трое полицейских входят в музыкальную студию. Судя по кадрам, в этот момент они пытаются задержать продюсера Мишеля Зеклера, который хочет зайти в помещение.

Во время борьбы полицейские избивают его руками, ногами и дубинками. Затем группа людей, находившихся в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего те применяют светошумовую и дымовую гранаты. Зеклер также утверждает, что во время избиения он неоднократно подвергался оскорблениям на расовой почве.

Протесты в Париже ФОТО: AFP / Scanpix

В полиции после публикации видео заявили, что продюсера пытались задержать за нахождение на улице без маски, однако он скрылся в студии. Как передает агентство Рейтер, Зеклер признал, что в нарушение существующих во Франции карантинных ограничений шел по улице без маски и хотел зайти в студию, чтобы избежать штрафа.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение действиями полиции. "Кадры с агрессией против Мишеля Зеклера, которые мы все видели, - это недопустимо, для нас всех это позор, - написал он в "Фейсбуке". - Во Франции не должно быть насилия или жестокости, и неважно, от кого это исходит. Франция не может мириться с ненавистью и расизмом".

Макрон заявил, что попросил правительство срочно разработать меры для восстановления доверия к полиции.

В последнее время французскую полицию все чаще обвиняют в применении чрезмерной силы. На этой неделе был разогнан импровизированный лагерь мигрантов на Площади Республики в центре Парижа. Сотрудники правоохранительных органов действовали достаточно жестко, операция закончилась столкновениями с мигрантами и защищавшими их активистами.

В пятницу премьер объявил, что законопроект о запрете фотографировать полицейских будет пересмотрен независимой комиссией, однако отступил из-за возмущения парламентариев. Теперь ожидается, что комиссия, состоящая из членов парламента, внесет свои предложения к началу следующего года.