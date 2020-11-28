В Хельсинки протестующие потребовали выхода Финляндии из Евросоюза

В Хельсинки несколько сотен человек приняли участие в акции протеста перед зданием Парламента, требуя отставки правительства и выхода Финляндии из ЕС.
На мероприятии Fixit приняла участие в том числе депутат Европарламента от “Истинных финнов” Лаура Хухтасаари.
В полиции сообщают, что не все участники акции соблюдали меры безопасности, связанные с коронаэпидемией, в частности, безопасную дистанцию. Также многие не носили маску. Стражам порядка пришлось напомнить участникам акции об инструкциях властей.
Согласно инструкциям местного cамоуправления, чтобы предотвратить распространение коронавируса в зоне Хельсинки и Уусимаа, необходимо соблюдать и требования дистанцирования гигиены при собраниях более 20 человек. Новое решение муниципалитета о запрете собраний более десяти членов вступит в силу в понедельник.
Сегодня же в центре Хельсинки прошла демонстрация автомобилистов против повышения акциза на топливо. В ней приняли участие около ста человек, движение транспорта было приостановлено на короткое время.