Вс, 29.11.2020
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Юри Ратас
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  • Энн Вескимяги: «Когда я понял, что пережили мои близкие, я решил, что должен подняться ради них»

Энн Вескимяги: «Когда я понял, что пережили мои близкие, я решил, что должен подняться ради них»

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 ноября, в 20.25, герои и эксперты будут говорить о коме: что видят люди, переживший это состояние, какими они возвращаются, и в чем находят силы, чтобы жить дальше?

Энн Вескимяги, находившийся в состоянии комы три недели, рассказал, что начал приходить в себя после второго сеанса связи по Skype с родственниками. Сначала он вернулся, услышав их голоса, а позже, узнав, что пережила семья, когда в течение долгого времени никто не мог сказать ничего обнадеживающего, решил: «Я понял, что ради них должен выйти из этого состояния».

С какими трудностями сталкиваются люди, буквально вернувшиеся с того света, вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 ноября, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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