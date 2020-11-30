Пн, 30.11.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
  • Rus.Postimees.ee
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  • Департамент социального страхования: у нас есть пакет помощи для тех, кто пережил кому

Департамент социального страхования: у нас есть пакет помощи для тех, кто пережил кому

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 ноября, в 20.25, герои и эксперты будут говорить о коме: где получить реабилитационную помощь?

Представитель Департамента социального страхования Ангелина Кайва объяснила, что при выписке пациент должен получить информацию о том, куда можно обратиться: прежде всего, это самоуправления. После определения нетрудоспособности большой пакет помощи будет предложен и департаментом. Нужно смелее обращаться.

А что делать до того, как человек выписался из больницы, и кто поможет его родственникам, которые в самые острые моменты находятся в состоянии тяжелого морального потрясения, об этом вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 ноября, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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