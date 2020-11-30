Департамент социального страхования: у нас есть пакет помощи для тех, кто пережил кому

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 ноября, в 20.25, герои и эксперты будут говорить о коме: где получить реабилитационную помощь?
Представитель Департамента социального страхования Ангелина Кайва объяснила, что при выписке пациент должен получить информацию о том, куда можно обратиться: прежде всего, это самоуправления. После определения нетрудоспособности большой пакет помощи будет предложен и департаментом. Нужно смелее обращаться.
А что делать до того, как человек выписался из больницы, и кто поможет его родственникам, которые в самые острые моменты находятся в состоянии тяжелого морального потрясения, об этом вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 30 ноября, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.