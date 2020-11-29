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В субботу папа Римский Франциск официально назначил 13 новых кардиналов. Четверо из них старше 80 лет, и далеко не все приехали на церемонию в Ватикан в разгар пандемии. В истории Римской католической церкви еще не бывало таких высоких назначений, сделанных по видеосвязи. Но историческим этот день можно считать и по ряду других причин.

Впервые в истории среди новых кардиналов оказались представители Брунея и Руанды. Это еще больше сократило разрыв по географическому признаку в кардинальской среде, где преимущество европейских стран десятилетиями было неоспоримым.

В 2013 году, когда Франциск вступал на Святой Престол, на долю Европы приходилось 52% кардиналов, сейчас их 41%. Есть мнение, что для аргентинца Франциска это целенаправленная политика.

Кардинал - высшее после папы духовное лицо для католиков.

Консистория в Ватикане EPA Папа Римский Франциск - единственный участник консистории, который был без маски

Также впервые в истории Римской католической церкви кардиналом стал афроамериканец: 72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори.

Это означает, что он не только будет участвовать в выборе следующего папы, но имеет все шансы быть выбранным главой католической церкви.

Это будет решаться кардинальским конклавом, состоящим из 128 кардиналов. Более половины из них были назначены Франциском за время его пребывания понтификом.

Кто такой Уилтон Грегори?

Архиепископ Вашингтона известен как приверженец умеренного крыла католической церкви. В частности, он приветствует привлечение в храмы прихожан из сексуальных меньшинств и поддерживает расовое и этническое многообразие в католической иерархии.

Он был рукоположен в возраст 25 лет. Более 40 лет занимал разные ступеньки в католической иерархии, и в мае 2019 года стал архиепископом Вашингтона. В этом служении он сменил архиепископа Дональда Вюрла, который ушел в отставку на волне критики из-за его недостаточно жесткой позиции в отношении секс-скандалов, объявших католическую церковь в последние годы.

Грегори, напротив, считается одним из самых эффективных американских сановников, выступавших за искоренение этой проблемы. Еще в 2002 году в качестве президента конференции епископов США он убедил церковных лидеров во всем мире выработать системы штрафов и наказаний для священников, уличенных в недозволенных действиях.

Уилтон Грегори Getty Images Уилтон Грегори служит в католической церкви с 25 лет, сейчас ему 72 года

Уилтон Грегори также известен своей критикой в адрес Дональда Трампа за его риторику и визит в церковь Святого Иоанна недалеко от Белого дома, куда президент пришел сфотографироваться на следующий день после разгона демонстрантов в Вашингтоне.

Грегори назвал тот визит "непонятным и предосудительным". Он говорил, что Иоанн Павел II, в чью честь названа церковь, не мог бы смириться с использованием слезоточивого газа и других средств устрашения, чтобы заставить замолчать протестующих, а потом фотографироваться в священном месте.

Многие католики из более консервативного крыла подвергли критике позицию архиепископа.

Кого еще папа выбрал в кардиналы?

Среди новых назначенцев традиционно есть итальянцы. Один из них - 84-летний Раньеро Канталамесса, служивший проповедником при трех последних папах.

Консистория в Ватикане EPA Впервые в истории некоторые кардиналы были назначены по видеосвязи

Также назначены представители Руанды, Брунея, Мальты, Филиппин, Чили и Мексики.