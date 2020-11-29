В Таллинне столкнулись два автомобиля, три человека попали в больницу

В субботу, 28 ноября, около 23.45 в Таллинне на перекрестке Петербури-теэ и Смуули-теэ произошло ДТП: автомобиль Volvo XC70, за рулем которого был 39-летний мужчина, выехал со второстепенной дороги и врезался в ехавший по главной дороги Audi A6, за рулем которого был 59-летний мужчина. Оба водителя и находившаяся в Audi 42-летняя женщина были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Также вчера на дорогах Эстонии произошло еще два ДТП. Одна авария случилась утром в 8:48 в Харьюмаа на 38-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ, где 26-летняя женщина на Kia Ceed вылетела с дороги в кювет. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.