Вначале простуда, потом - кома: рассказ пациента, переболевшего Covid-19 в наиболее тяжелой форме

Немец Петер Шмидтген - один из тех, кто перенес COVID-19 в наиболее тяжелой форме. Рентгеновский снимок его легких сейчас показывают друг другу врачи как пример губительного воздействия нового коронавируса SARS-CoV-2 на организм человека.

Симптомы ковида вначале приняли за простуду

В конце марта Петер Шмидтген обратился к врачу. Тот поставил диагноз: простуда. "У меня была легкая головная боль. Насморк и кашель. Врач вначале не отнесся всерьез к моим симптомам", - рассказывает он. Ему прописали антибиотики, но они не помогали. Симптомы не проходили, а, наоборот, усиливались.

Когда Шмидтген обратился к врачу повторно, реакция была совсем другой. "Врач сразу же вызвал скорую помощь, на которой меня доставили в ближайшую клинику", - вспоминает он. Там был проведен тест на коронавирус. Результат был положительный. "Я провел в больнице два дня. Но мне становилось все хуже и хуже. Потом врачи ввели меня в искусственную кому. Это было 4 апреля", - говорит Шмидтген.

В состоянии искусственной комы он пролежал два месяца. Все это время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. "Его легкие были в ужасном состоянии. Они практически перестали функционировать, потому что не получали кислород", - рассказывает лечащий врач Сильвия Линденберг. По ее словам, врачи из других клиник, куда вынуждены были на время перевезти находящегося в коме Шмидтгена, просто теряли дар речи, когда видели снимки его легких. Они были похожи на один большой рубец.

Осложнения после COVID-19

"У него был тромбоз глубоких вен. Легочная эмболия слева и справа. Он перенес инфаркт головного мозга, инсульт. Левая рука не двигалась вообще. Это типичная картина для больных COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме", - так описывает состояние Шмитдгена его лечащий врач.

После того, как Петера Шмидтгена вывели из комы, его состояние улучшилось, но последствия для здоровья оказались очень серьезными. "Он страдает от так называемой ретроградной амнезии. Не помнит почти ничего, с того момента, как оказался в больнице. Все, что с ним происходило, он знает по рассказу врачей", - говорит Сильвия Линденберг.

С июня Петер Шмидтген проходит реабилитацию в Рейнско-вестфальском реабилитационном центре для людей с заболеваниями органов дыхания. "Когда я увидел себя в зеркале после того, как пришел в себя, - не узнал. Я похудел больше чем на 10 кг. Поначалу совсем не мог ходить, только лежал. Сейчас ко мне три раза в день приходят физиотерапевты. Я потихоньку начинаю что-то делать сам. Уже самостоятельно умываюсь", - рассказывает мужчина о своем нынешнем состоянии.

Тяжелая форма COVID-19 при отсутствии хронических заболеваний