Что не так с оксфордской вакциной? AstraZeneca сделала ошибку и открытие

Ключевой упрек: компания фактически объединила в одном отчете два разных исследования, причем перспективную схему в полторы дозы протестировали только на 2700 добровольцах, что явно мало для окончательных выводов об эффективности и безопасности вакцины.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что в данной группе ни один из привитых не был старше 55 лет. Так что эту схему не проверили на пожилых людях. А оксфордские ученые в публикации в авторитетном медицинском издании The Lancet как раз указывали на то, что их вакцина особенно хорошо действовала на представителей старшей возрастной группы.

AstraZeneca объявляет о дополнительных исследованиях

Не прошло и трех дней жестких критических выступлений экспертов, как в четверг, 26 ноября, глава AstraZeneca Паскаль Сорио объявил о начале новых испытаний вакцины, призванных дополнить уже собранные результаты. О ее масштабах и продолжительности пока ничего не известно. Но в любом случае регистрация оксфордской вакцины чуть ли не в ближайшие недели, на что можно было рассчитывать до самого последнего времени, представляется теперь уже маловероятной.

Правда, в пятницу, 27 ноября, Министерство здравоохранения Великобритании дало национальному ведомству по надзору за лекарственными средствами поручение изучить разработку Оксфордского университета и компании AstraZeneca и подчеркнуло в своем заявлении, что это "первый, значительный шаг к регистрации вакцины при условии, что она отвечает стандартам безопасности, эффективности и качества".

Однако это скорее выглядит как демонстративный жест принципиальной политической поддержки, чем попытка искусственно ускорить допуск препарата. Она была бы весьма контрпродуктивной в ситуации, когда сами создатели препарата считают необходимыми дальнейшие исследования, и подорвала бы в мире доверие к оксфордской вакцине. Тем более, что для глобального успеха ей одной лишь британской регистрации определенно не хватит. А регуляторы, скажем, в Евросоюзе и США в сложившихся обстоятельствах вряд ли захотят форсировать события.

Шансы вакцины "Спутник V" на внешних рынках выросли

Так что выход оксфордской вакцины на мировой рынок откладывается на неопределенный срок, и это может иметь целый ряд существенных последствий. Для Великобритании это может означать серьезную задержку массовой вакцинации, ведь Лондон заблаговременно заказал 100 млн доз этой двухкомпонентной вакцины, что статистически обеспечило бы прививкой 50 млн жителей страны при населении в 66 млн человек.

Евросоюз заказал 300 млн доз, и задержка с их поставками может привести к тому, что на протяжении нескольких недель или даже месяцев прививки в ЕС будут делать исключительно инновационными мРНК-вакцинами производства BioNTech/Pfizer или американской корпорации Moderna. Они дороже и для многих людей непривычнее, чем более традиционные векторные вакцины.

К такого рода вакцинам относятся и оксфордская, и российская "Спутник V", так что они и по технологии, и по цене, и по ориентации на страны Азии, Африки и Латинской Америки являются непосредственными конкурентами. Неслучайно Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 26 ноября предложил ослабленной из-за международной критики компании AstraZeneca скомбинировать обе вакцины.

Это позволило бы избежать противостояния на наиболее перспективных направлениях и, возможно, даже добиться совместного доминирования на некоторых странах. В то же время нынешняя задержка с регистрацией оксфордской вакцины обеспечивает РФПИ определенную фору при продвижении своей вакцины "Спутник V" на внешние рынки.