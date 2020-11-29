Фото: в Ласнамяэ зажгли первую свечу Адвента

«Мы подготовили интересную культурную программу рождественского Ласнамяэ, которую в скором времени представим своим жителям», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет, отметив, что первое мероприятие этой программы состоялось сегодня.

Мероприятие по случаю первого Адвента началось в 12 часов на площади у Центра культуры «Линдакиви». Настоятельница лютеранского прихода Святого Духа Эха Крафт рассказала об истории и традициях, предшествующих Рождеству. Праздничное настроение создало выступление уникального эстонского ансамбля ручных колоколов «Кампанелли» под дирижерством Инны Лай. Музыканты прозвонили в колокола и колокольчики классические и популярные рождественские музыкальные произведения.