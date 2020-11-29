Сегодня в Ласнамяэ зажгут первую свечу Адвента

«Мы подготовили интересную культурную программу рождественского Ласнамяэ, которую в скором времени представим своим жителям. Первое мероприятие этой программы состоится уже сегодня, на которое приглашаем всех ласнамяэсцев», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Мероприятие по случаю первого Адвента начнется сегодня в 12 часов на площади у Центра культуры «Линдакиви». Настоятельница лютеранского прихода Святого Духа Эха Крафт расскажет об истории и традициях, предшествующих Рождеству. Праздничное настроение создаст выступление уникального эстонского ансамбля ручных колоколов «Кампанелли» под дирижерством Инны Лай. Музыканты прозвонят в колокола и колокольчики классические и популярные рождественские музыкальные произведения.

На елке, которая с прошлой недели украшает площадь у «Линдакиви», состоится зажжение свечи первого Адвента. Свечу зажгут настоятельница лютеранского прихода Эха Крафт и старейшина района Владимир Свет. Каждый желающий сможет попробовать приготовленный на огне глинтвейн и угоститься сладостями.